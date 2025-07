Cidasc atua na contenção de caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade detectado em ave de subsistência em Meleiro

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) informam a detecção de Influenza Aviária (H5N1) de Alta Patogenicidade (IAAP) em Santa Catarina, no município de Meleiro, em uma propriedade com criação de subsistência (fundo de quintal).

As amostras foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA/SP), referência internacional reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) para o diagnóstico da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade.

Equipes técnicas da Cidasc estão atuando diretamente no local, adotando as medidas sanitárias necessárias. Dependendo da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas ações poderão ser implementadas com o objetivo de conter a disseminação do vírus e proteger a avicultura catarinense.

É importante destacar que Santa Catarina permanece sem registro da doença na produção comercial de aves, que é referência nacional e internacional em sanidade e qualidade. Segundo os critérios estabelecidos por organismos internacionais, a detecção da IAAP em aves silvestres ou de fundo de quintal não compromete o status sanitário da produção comercial, que segue segura e sob vigilância constante.

A Cidasc reforça a importância da colaboração da cadeia produtiva e da população na notificação precoce em caso de aves de qualquer espécie apresentando sinais clínicos de influenza aviária (sinais respiratórios ou neurológicos, tais como dificuldade respiratória, secreção ocular, andar cambaleante, torcicolo ou girando em seu próprio eixo, ou mortalidade alta e súbita). Casos suspeitos devem ser informados por meio do e-Sisbravet, ou ainda, diretamente em um escritório local da Cidasc, contatos disponíveis no site cidasc.sc.gov.br/estrutura-organizacional ou pelo telefone 0800 643 9300, permitindo atuação rápida e eficaz das equipes de defesa sanitária animal.

Santa Catarina segue comprometida com a proteção da avicultura, mantendo sua condição sanitária e exportadora de excelência. Informamos que o consumo da carne de aves e ovos é seguro e não representa qualquer risco ao consumidor final.