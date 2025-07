Epagri celebra 50 anos de pesquisa agropecuária e reforça seu papel na segurança alimentar do Brasil

Desde 1975 a Empresa tem sido protagonista na geração e na difusão de conhecimento, contribuindo diretamente para a fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina

Em 2025 a Epagri celebra um marco histórico: 50 anos de dedicação à ciência, à inovação e ao desenvolvimento da agricultura catarinense por meio da pesquisa agropecuária. A origem dessa trajetória remonta a 1975, com a criação da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária (Empasc), uma das instituições que deram origem à Epagri, fundada em 1991. Desde então, a Empresa tem sido protagonista na geração e na difusão de conhecimento, contribuindo diretamente para a segurança alimentar do Brasil, qualidade de vida da população e fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina.

Para marcar esse meio século de pesquisa, a Epagri lança uma campanha institucional com o slogan “Pesquisa que impulsiona a vida”. A ação busca aproximar a sociedade do trabalho realizado pela Empresa, mostrando como ele contribui para a segurança alimentar, o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo.

A campanha será divulgada ao longo do segundo semestre de 2025 nos canais institucionais — como TV, rádio e redes sociais. Um site especial também foi lançado com conteúdos interativos, marcos históricos, depoimentos de pesquisadores e curiosidades sobre a atuação da pesquisa no Estado.

Segundo o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a empresa quer celebrar essa história mostrando como a ciência está presente no cotidiano de todos. “Por trás de cada alimento seguro e de qualidade que chega à mesa dos brasileiros há pesquisa, inovação e compromisso com a sustentabilidade. Isso é Epagri”, diz ele.

Pesquisa com resultados

Ao longo dessas cinco décadas, a Epagri acumulou resultados expressivos. São 531 tecnologias registradas, mais de 20 mil publicações técnicas e científicas e 115 linhas de pesquisa ativas, que envolvem 144 pesquisadores em atuação nas mais diversas áreas — da genética vegetal à agricultura digital, passando pela gestão da água, socioeconomia rural e preservação ambiental.

“A atuação da Epagri comprova que ciência e inovação transformam realidades. Cada real investido na empresa retorna quase dez vezes mais em benefícios diretos à sociedade — seja em forma de tecnologia, produtividade, renda no campo ou qualidade de vida”, destaca o presidente Dirceu. Esse dado está no Balanço Social da empresa, que mensura o impacto de suas soluções no dia a dia dos produtores rurais, das famílias e do meio ambiente.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre essas soluções estão novas variedades agrícolas mais produtivas e resistentes , tecnologias sustentáveis de cultivo , sistemas de alerta climático e o uso de bioinsumos e ferramentas digitais que tornam a produção mais eficiente e segura.

Pesquisa que impulsiona a vida

O ponto alto da celebração será o Seminário Estadual da Pesquisa, que acontece em outubro, em Florianópolis. O evento vai reunir pesquisadores da Epagri e parceiros institucionais para discutir os desafios e oportunidades da ciência aplicada ao agro em Santa Catarina e no Brasil.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Queremos mostrar que a pesquisa tem tudo a ver com cada um de nós: com o alimento que consumimos, com a água que preservamos, com o solo que cuidamos e com o futuro que desejamos”, destaca Reney Dorow, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri. “Esta é uma campanha de reconhecimento e gratidão a todos que ajudaram a construir essa história de transformação”, diz ele.

O diretor salienta que, além de valorizar o papel da Epagri como referência nacional em pesquisa agropecuária sustentável, a campanha também busca engajar as novas gerações, promovendo a cultura científica e o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pelas Nações Unidas em 2015 para alcançar um futuro mais sustentável para todos até 2030.



Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, pelos fones: (48) 3665-5407 / 99161-6596