Em julho, Viaje Paraná participa de eventos do turismo e capacitações no Brasil e Exterior

O turismo paranaense está na vitrine de oito eventos em estados brasileiros e no Exterior neste mês de julho. O Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo do Estado – deve levar informações a cerca de 600 profissionais do setor, entre agentes de viagens, empresários e agentes públicos da área durante eventos e Road Shows, e impactar aproximadamente 30 mil pessoas em feiras. Além disso, um evento de motociclismo com estande do Viaje Paraná mostra produtos e atrativos a um público estimado de 12 mil pessoas.

Entre os eventos, o órgão marca presença na Expo Católica 2025, entre os dias 3 e 6, em São Paulo (SP). Na feira, ligada ao segmento do Turismo Religioso, o Estado contará com estande de divulgação de atrativos estaduais, sobretudo ligados à fé católica, além de co-expositores, que podem divulgar seus serviços a um público estimado em mais de 30 mil pessoas, conforme os organizadores.

Já no segmento do Turismo Sobre Rodas, o órgão participa com estande e expositores do Festival Rota 01, nos dias 12 e 13, em Ponta Grossa (Campos Gerais). Com expectativa de atrair mais de 12 mil pessoas, a programação movimenta a economia local e celebra a histórica Rota 01, trajeto de mais de 400 km (de Ponta Grossa à Antonina, no Litoral), considerada a primeira rota de mototurismo do Brasil.

“Levamos empresários e profissionais do setor conosco em feiras e eventos de nicho do mercado para reforçar o posicionamento Estado como um destino competitivo, diversificado e preparado para receber turistas, sobretudo os estrangeiros. Sabemos da importância que essa promoção colaborativa tem ao Estado, trazendo resultados ao nosso setor”, disse o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

CAPACITAÇÕES– Durante o mês de julho, o Viaje Paraná também promove capacitações de empresários, agentes de viagens e profissionais do turismo, esperando impactar um público de aproximadamente 600 pessoas. Durante as ações, o órgão apresenta o melhor que o Estado tem em termos de turismo, com foco em manter e impulsionar ainda mais as vendas de pacotes com destino ao Paraná dentro das empresas e operadoras - nacionais e internacionais.

“O Paraná está sendo comercializado em plataformas de viagens de todo o mundo, em dólar, euro e diversas outras moedas estrangeiras. Isso é resultado de tudo que o Governo do Estado tem feito ao setor, sobretudo as capacitações de agentes de viagens. Quando falamos com esses profissionais, mostramos a eles que o Estado tem potencial e que vale a pena investir no turismo, e o retorno dessas ações tem sido positivo”, completou Irapuan.

No dia 1º, serão atingidos profissionais durante o Road Show da Mercado & Eventos, em Campinas (SP), e no dia 2, na capital paulista – encerrando o ciclo de seis participações no Road Show da empresa em seis cidades do Brasil. Já nos dias 22 e 29, o Paraná apresenta seus destinos e produtos durante evento da operadora ETHL Viagens em Fortaleza (CE) e Salvador (BA), respectivamente.

Também no dia 29, o órgão participa do Panrotas Next, em Cuiabá (MT), promovendo seus produtos, destinos e serviços qualificados ao trade mato-grossense. Por fim, no dia 31, o Viaje Paraná capacita profissionais e agentes de viagens durante o Meeting Corporativo e Lazer, em Ciudad Del Este, no Paraguai.

Confira o calendário de eventos e capacitações do Viaje Paraná para o mês de julho:

Dia 1º – Capacitação Mercado & Eventos – Campinas (SP)

Dia 2 – Capacitação Mercado & Eventos – São Paulo (SP)

Dias 3 a 6 – 18ª ExpoCatólica – São Paulo (SP)

Dias 12 e 13 – Festival Rota 01 – Ponta Grossa

Dia 22 – Capacitação EHTL Viagens – Fortaleza (CE)

Dia 29 – Capacitação Panrotas Next - Cuiabá (MT)

Dia 29 – Capacitação EHTL Viagens – Salvador (BA)

Dia 31 – Capacitação Meeting Corporativo e Lazer – Ciudad Del Este (Paraguai)