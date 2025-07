Com foco em inovação e transformação, Sabáudia vai receber a 30ª Expotécnica

O município de Sabáudia, no Norte do Paraná, será, mais uma vez, palco de um dos maiores eventos do agronegócio voltado para produtores rurais. A 30ª Expotécnica realizada pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater), Prefeitura de Sabáudia e Associação dos Agricultores e Empreendedores Rurais Familiares de Sabáudia (AAERFAS), acontece entre os dias 9 e 11 de julho, reunindo produtores rurais, técnicos, pesquisadores e empresas do setor agropecuário de todo o Estado.

Reconhecida como o maior dia de campo realizado em uma propriedade rural no Brasil, a Expotécnica comemora a sua 30ª edição com o tema “Três décadas de paixão, inovação e transformação”, destacando a importância da informação, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento sustentável no campo. Na edição anterior a feira encerrou com recorde de público. Recebeu mais de 4 mil pessoas e reuniu 55 marcas e instituições no Sítio São José, local onde o evento é sediado.

Ao longo dos três dias de evento os visitantes terão acesso a uma programação completa que contempla:

- Dia de campo com quatro estações técnicas, trazendo orientações práticas e atualizadas sobre manejo, produção e sustentabilidade.

- Dinâmica de máquinas e drones agrícolas, onde o público poderá acompanhar demonstrações na prática de equipamentos modernos que facilitam e otimizam o trabalho no campo;

- Feira da agroindústria, com exposição e comercialização de produtos locais, valorizando a produção artesanal e familiar;

- Exposição de empresas do setor agropecuário, apresentando novidades em insumos, equipamentos, tecnologia e serviços para a agricultura e pecuária;

- Eventos, palestras e encontros técnicos, como o Evento de Piscicultura, 30º Encontro da Mulher do Campo, Encontro de Produtores de Hortifruti, que promovem a troca de experiências e o fortalecimento da agricultura familiar.

A 30ª Expotécnica é gratuita e tem como público principal os agricultores e agricultoras familiares do Paraná, além de estudantes, técnicos e profissionais ligados ao setor agropecuário. O evento representa uma grande oportunidade de acesso ao conhecimento, à tecnologia e às inovações que estão transformando a realidade do campo.

SERVIÇO

30 Expotécnica

Data: 9, 10 e 11 de julho de 2025

Local: Sitio São José, Estrada do 21, Sabáudia - PR

Entrada gratuita