Programa Milho 100% amplia distribuição de sementes e deve beneficiar mais de 40 mil agricultores na safra 2025/2026

O Programa Milho 100%, iniciativa estratégica para fortalecer a produção agrícola no Rio Grande do Sul, terá um crescimento expressivo na safra 2025/2026, na comparação com a última edição do Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo. Os dados revelam um aumento significativo na quantidade de sementes distribuídas, no número de agricultores atendidos e nos recursos investidos em relação à safra anterior.

Na safra 2024/2025, foram distribuídas 97.637 sacas de sementes, beneficiando cerca de 29 mil agricultores, com um investimento total de R$ 43,7 milhões. Para esta safra (2025/2026), a projeção é de 135.373 sacas distribuídas, atendendo mais de 40 mil produtores rurais e alcançando um investimento de R$ 93 milhões – um acréscimo de R$ 49,3 milhões.

“Os resultados iniciais do Programa Milho 100% nos deixam entusiasmados na medida em que, junto ao governador Eduardo Leite, construímos uma ação que visa efetivamente auxiliar nosso agricultor e impulsionar a nossa produção de milho no Estado”, analisou o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti. “É um investimento que pode chegar a até R$ 1,5 bilhão de renda bruta na economia por meio da alimentação animal, produção de alimentos para a população, produção de energia e aplicação na indústria, por exemplo”, acrescentou Covatti.

Além dos agricultores, também houve ampliação no número de entidades envolvidas, como prefeituras e organizações privadas, que passou de 467 para 692. O número de municípios participantes cresceu de 386 para 460, evidenciando a capilaridade e o alcance do programa em diversas regiões do Estado.

O incremento de 37.736 sacas de sementes e a inclusão de 11.294 novos agricultores mostram o empenho do governo em garantir o fortalecimento da agricultura familiar, a queda do custo de cultivo, a geração de renda no campo e a redução da importação de milho.

O diretor-geral da SDR, Romano Scapin, explicou que o programa vai contemplar todas as solicitações mesmo que a quantidade de sacas tenha superado a expectativa inicial. “O valor médio da saca solicitada acabou ficando abaixo do valor médio que tínhamos previsto e isso permitiu que disponibilizássemos mais sacas com o recurso reservado para o programa. Foram mais de 10 mil sacas além da meta que tínhamos estabelecido, o que permitiu mais agricultores beneficiados e mais hectares plantados no Milho 100%”, esclareceu Romano.

Com esse avanço, o Programa Milho 100% reafirma seu papel essencial na construção de um agro mais produtivo, resiliente e sustentável para o Rio Grande do Sul.