Com tecnologias de ponta para a produção sustentável de bovinos, Rota da Pecuária encerra com sucesso no norte do Tocantins

Rota da Pecuária encerra com sucesso na região norte do Tocantins - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

A 4ª edição da Rota da Pecuária encerrou com êxito as visitas técnicas a quatro propriedades rurais de referência, apresentando, aos produtores e técnicos do setor, as inovações tecnológicas voltadas à produção sustentável de bovinos no Tocantins. O encerramento ocorreu na Fazenda Santa Fé – Estância RD, no município de Santa Fé do Araguaia, região norte do Estado, nesta quinta-feira, 26.

A expedição é uma iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), com apoio de diversos parceiros do setor agropecuário. O objetivo é promover a integração entre produtores, apresentar e fomentar o uso de tecnologias sustentáveis, além de estimular trocas de experiências e estratégias para melhorar a produtividade do rebanho tocantinense.

Tecnologia aplicada na Fazenda Santa Fé

A pecuária sustentável no Tocantins tem avançado com a adoção de sistemas produtivos inovadores. Um exemplo é a Fazenda Santa Fé, que apostou em confinamento de alta tecnologia por meio do sistemaCompost Barn, originalmente utilizado na pecuária leiteira, mas adaptado com sucesso para a produção de bovinos de corte.

Compost Barn

OCompost Barné um sistema no qual os animais são mantidos em um galpão coberto com uma cama espessa de material orgânico, como serragem, pó de rocha, fosfato reativo, gesso e composto biológico. Os dejetos dos animais são incorporados à cama, gerando um processo natural de compostagem que resulta em adubo de alta qualidade.

Além disso, o sistema oferece bem-estar aos animais, permitindo livre circulação, acesso à água, alimentação e área de descanso. Na Fazenda Santa Fé, o ambiente ainda conta com música clássica, o que contribui para o conforto e a redução do estresse dos animais.

Com 120 metros de comprimento por 28 metros de largura, o galpão tem capacidade para abrigar até 400 bovinos, sendo considerado um verdadeirohotel para bois, totalmente baseado em práticas sustentáveis.

Segundo o proprietário Roque Delorenzo Ribeiro, o sistema tem se mostrado altamente eficiente. “É uma estrutura moderna, que favorece o bem-estar animal e proporciona excelentes resultados produtivos. Produzimos cerca de 6 toneladas de composto por ano e temos um rendimento médio de 22% em lucro”, afirmou.

Unidade Experimental

A Fazenda Santa Fé também é parceira da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) na implantação de uma Unidade Experimental de forrageiras, com foco nas variedades de capim Miyagi e Humidícula. A pesquisa, iniciada em setembro de 2024, está sendo conduzida pelos mestrandos Edésio Almeida e Almeirinda Santos, do curso de Zootecnia.

“Estamos confiantes nos resultados da pesquisa. O composto utilizado no experimento vem doCompost Barn, o que deve trazer ganhos significativos na qualidade da forragem e, consequentemente, no desempenho dos animais”, explicou a acadêmica Almeirinda Santos.

Encerramento

Ao finalizar a Rota da Pecuária, o diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo Vasconcelos, destacou os avanços da edição. “Encerramos mais uma edição da Rota da Pecuária com muito sucesso. Ao longo dos quatro dias, pudemos vivenciar experiências valiosas, conhecer tecnologias de ponta e fortalecer a integração entre produtores, técnicos e instituições. A iniciativa reafirma o compromisso do Governo em promover o desenvolvimento sustentável da pecuária tocantinense”, concluiu.

Acadêmicos da UFNT, Edésio Almeida e Almeirinda Santos, apresentam pesquisa experimental com forrageiras - Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Proprietário da Fazenda Santa Fé, Roque Delorenzo, apresenta tecnologia do sistema Compost Barn - Guilherme Alves/Governo do Tocantins