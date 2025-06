Cedup agrotécnico da Serra Catarinense comemora 85 anos

Escola conta atualmente com 246 alunos em período integral (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)

Um legado de contribuição à ciência, à formação de cidadãos, ao progresso do agronegócio e, consequentemente, ao desenvolvimento de Santa Catarina. Nesta semana, um dos mais tradicionais e importantes colégios agrícolas do Brasil comemorou 85 anos e consolida-se cada vez mais como referência no ensino agrotécnico brasileiro.

Fundado em 1940, é o segundo mais antigo do Estado. O Cedup Vidal Ramos, de Canoinhas, no Planalto Norte, é de 1939. Os outros três, localizados nos municípios de Água Doce, Campo Erê e São Miguel do Oeste, são bem mais jovens, mas seguem o mesmo rumo exitoso.

O novo modelo de gestão compartilhada entre a Epagri e a Secretaria de Estado da Educação, em vigor desde fevereiro de 2025, potencializou ainda mais os Cedups agrotécnicos catarinenses.

“O objetivo desta parceria é fomentar a sucessão familiar. Toda família que tem um agronegócio, uma propriedade, sonha em dar sequência a esta história. Por isso, a Epagri entra neste novo momento com a missão de fortalecer o ensino, investindo em educação, em estrutura e nos professores, reconhecendo o grande trabalho que sempre foi feito e incentivando os alunos a se tornarem produtores rurais. Que eles possam trabalhar nas suas propriedades, fazendo a sucessão familiar e garantindo que o modelo catarinense, onde prevalece a agricultura familiar, continue existindo”, diz o presidente da Epagri, Dirceu Leite.