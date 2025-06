Rota da Pecuária avança na região centro-norte do Tocantins com foco em inovação e integração na produção bovina

Rota da Pecuária percorre quatro municípios tocantinenses para mostrar o potencial e as tecnologias aplicadas no setor - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Nesta quarta-feira, 25, a Expedição Rota da Pecuária deu continuidade às suas atividades de transferência de conhecimento e integração entre os pecuaristas tocantinenses. A ação ocorreu na Fazenda Rio Vermelho, do Grupo DRS, no município de Recursolândia, região centro-norte do Estado.

Idealizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros, a Rota da Pecuária tem como objetivo evidenciar o potencial da pecuária estadual, promovendo visitas técnicas, trocas de experiências e conexão entre o conhecimento científico e o saber do campo. A expedição reforça como o setor vem se reinventando, unindo tradição, tecnologia e responsabilidade ambiental.

Na Fazenda do Grupo DRS, os participantes puderam conhecer de perto um sistema produtivo focado em cria e recria de bovinos com melhoramento genético, além da adoção da Integração Lavoura-Pecuária (ILP) como estratégia para aumentar a eficiência e o uso sustentável dos recursos naturais.

A gerente de Pecuária da Seagro, Janaína Centrone, destacou a importância da Rota da Pecuária para o desenvolvimento do setor. “A Rota já se consolidou como um marco na agenda pecuarista do Tocantins. Aqui, os produtores têm acesso direto a experiências exitosas e inovações tecnológicas. Hoje, conhecemos a Fazenda Rio Vermelho, um projeto com foco em melhoramento genético, sustentabilidade e responsabilidade social”, enfatizou.

O gerente da Fazenda Rio Vermelho, Matheus Bertoni, explicou que a propriedade está em fase inicial de implantação, com grande potencial de crescimento. “Atualmente, contamos com 1.500 matrizes em fase de criação e estruturação do confinamento para 10 mil cabeças. Na agricultura, estamos investindo em irrigação por pivô para o plantio de milho e soja na próxima safra. Acreditamos muito nesta região, especialmente pelas condições climáticas estáveis e o bom índice pluviométrico”, afirmou.

Segundo Bertoni, o projeto foi iniciado há três anos, e a escolha pela região se deve ao clima definido e propício para a pecuária de corte. “Estamos confiantes no potencial produtivo e econômico desta região, que consideramos promissora para a criação de bovinos”, reforçou.

Participação de produtores

O pecuarista Rafael Tornetto, que atua nos municípios de Recursolândia e Dianópolis com um rebanho de mil cabeças, participou pela primeira vez da Expedição e elogiou a iniciativa. “Estou encantado com a ação do Governo. Essa troca de experiências com produtores e técnicos é extremamente enriquecedora. É um incentivo real para melhorarmos nosso rebanho e nossa produtividade”, afirmou entusiasmado.

Encerramento

A Expedição Rota da Pecuária encerra suas atividades de campo nesta quinta-feira, 26, na Fazenda Santa Fé – Estância RD, no município de Santa Fé do Araguaia, região norte do Estado.

Produtor Rafael Tornetto elogia a iniciativa e troca de experiências proporcionadas pela Expedição - Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Matheus Bertoni, gerente da Fazenda Rio Vermelho, acredita no crescimento da pecuária tocantinense - Guilherme Alves/Governo do Tocantins