Socorristas voluntários que trabalharam no resgate homenageiam Juliana

Em meio à comoção nacional em torno da morte da brasileira Juliana Marins, dois personagens se destacaram e estão recebendo agradecimentos pelos esforços empreendidos no resgate. Os montanhistas conhecidos como Agam e Dwi Januanto Nugroho voluntariaram-se para auxiliar no resgate de Juliana e foram os responsáveis por liderar as buscas e içar o corpo da brasileira na madrugada desta quarta-feira (25).

Hoje, eles postaram uma homenagem nas redes sociais à Juliana, com uma música indonésia sobre o vulcão.

“Nossas melhores orações sempre para a alpinista Juliana Marins”.

A jovem fazia uma trilha na borda do vulcão quando caiu na cratera e deslizou por centenas de metros na manhã de sábado (21). O resgate demorou a chegar até o local da queda. Segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas), ela não foi resgatada a tempo por conta das condições meteorológicas, terreno complicado e problemas na logística das operações de resgate. Somente ontem (24), a equipe conseguiu chegar até ela, mas a brasileira já havia morrido .

[Post Instagram]

Apesar das críticas à demora das autoridades locais e da administração do parque para socorrer e resgatar Juliana a tempo, o trabalho dos socorristas voluntários, que atuam como guias locais, tem sido exaltado por brasileiros nas redes sociais. Agam tem sido chamado de “herói” e recebido agradecimentos pela ação. Em seu perfil no Instagram, o alpinista contou que ele e a equipe passaram a noite ao lado do corpo de Juliana, à beira de um penhasco de mais de 590m, para conseguir resgatá-lo hoje.

Milhares de brasileiros participaram das lives de Agam para acompanhar o trabalho em cima do Monte Rinjani e inundaram as postagens do indonésio com mensagens emocionadas. Há inclusive um movimento para que ele e equipe de socorro recebam apoio financeiro por meio de doações de brasileiros interessados em ajudar.

Despedida

Além de ser reconhecido por sua beleza natural, para as comunidades locais o Monte Rinjani carrega um simbolismo espiritual , representando uma morada para espíritos ancestrais. O texto postado hoje por Agam no Instagram fala ainda que a escalada do monte transforma a perspectiva de vida de muitas pessoas.