Pé-de-Meia: nascidos em março e abril recebem hoje parcela de R$ 200

O Ministério da Educação (MEC) iniciou nesta segunda-feira (23) o calendário de pagamento da quarta parcela do programa Pé-de-Meia de 2025, aos estudantes da rede pública que estão matriculados no ensino médio regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O valor de R$ 200, que correspondente ao incentivo-frequência foi depositado ontem para os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro. Nesta terça-feira (24), foi a vez dos beneficiários nascidos em março e abril receberem o pagamento da chamada poupança do ensino médio.

Pagamento escalonado

Os pagamentos desta parcela seguem o seguinte cronograma:

23 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro;

24 de junho – nascidos em março e abril;

25 de junho – nascidos em maio e junho;

26 de junho – nascidos em julho e agosto;

27 de junho – nascidos em setembro e outubro; e

30 de junho – nascidos em novembro e dezembro.

Para ter direito ao benefício, os estudantes devem ter frequência mínima de 80% das aulas.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF) – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – nesta etapa, cerca de 3,2 milhões de estudantes receberão o benefício.

Depósitos

A quarta parcela do programa está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa, aberta automaticamente pelo banco em nome dos estudantes.

O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o estudante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, se o aluno tiver 18 anos ou mais.

No caso de estudante menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize o aluno a movimentar a conta. Esse consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

O estudante poderá consultar o status do pagamento (se rejeitado ou aprovado) no aplicativo Jornada do Estudante . Por esse mesmo aplicativo também é possível consultar as informações escolares e regras do programa.

As informações relativas ao pagamento também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.

Confira os prazos do calendário do Pé-de-Meia 2025 – ensino regular:



Confira os prazos do calendário do Pé-de-Meia 2025 – Educação de Jovens e Adultos :



Quem tem direito

O Pé-de-Meia é voltado a estudantes do ensino médio da rede pública de baixa renda. Os requisitos do programa são: