Rota da Pecuária chega à região sul do Tocantins para apresentar experiências e tecnologias avançadas aos produtores

Participantes da Rota da Pecuária conhecem as tecnologias de ponta aplicadas na Fazenda Novo Lar, em Araguaçu - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

A Expedição Rota da Pecuária, que foi idealizada pelo Governo do Tocantins, via Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e por parceiros, chegou nesta terça-feira, 24, à Fazenda Novo Lar (Grupo 3S), no município de Araguaçu, região sul do estado. Esta é a segunda parada da 4ª edição da expedição, que encerra nesta quinta-feira, 26, no norte do Tocantins.

O diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo Vasconcelos, destacou que o objetivo principal da Rota da Pecuária é apresentar, aos produtores, as tecnologias mais eficientes para alcançar uma produção pecuária sustentável e rentável. “Esta é uma propriedade exemplo de sucesso, que desenvolve o ciclo completo da pecuária sustentável, integrando as práticas mais avançadas de ILPF [Integração Lavoura-Pecuária-Floresta]. Isso eleva o agronegócio tocantinense e mostra como o uso inteligente das tecnologias pode gerar excelentes resultados econômicos e ambientais”, pontuou.

O anfitrião da visita, José Francisco de Sena, um dos sócios do Grupo 3S, apresentou o sistema de produção da Fazenda Novo Lar. “Para alcançar essa produtividade, investimos em tecnologias de ponta, genética melhorada, ILP, silagem, compostagem com biofertilizantes produzidos a partir do esterco dos animais e gado precoce para comercialização. Na agricultura, alcançamos uma média de 70 sacas por hectare, com 200 mil sacas por safra”, explicou o produtor.

O vice-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), Lenito Abreu, também participou da agenda e destacou a importância da iniciativa. “Estamos no segundo dia da expedição e impressionados com o nível de inovação tecnológica na pecuária tocantinense. Seguiremos com visitas a propriedades que são referências até esta quinta-feira, 26, na região norte do estado”, afirmou.

Sobre a fazenda

A Fazenda Novo Lar, do Grupo 3S, é uma propriedade de referência na pecuária tocantinense, com cerca de 16.400 hectares. A estrutura abriga de 60 a 80 mil cabeças de gado, com foco em cria, recria, engorda e confinamento. O modelo produtivo adotado é a Integração Lavoura-Pecuária (ILP), com 3.500 hectares destinados ao cultivo de soja, milho e milheto, utilizados para produção de ração animal. A propriedade é gerida em sociedade pelos irmãos José Francisco Sena e Bisnamut Sena.

Sobre a expedição

A Rota da Pecuária é uma iniciativa do Governo do Tocantins voltada à transferência de conhecimento, identificação de tendências tecnológicas e diagnóstico dos principais desafios do setor. Em 2025, o Tocantins atingiu a marca de 11,5 milhões de cabeças de gado, consolidando-se como uma das maiores potências pecuárias do Brasil.

Próximas visitas técnicas

As visitas técnicas seguem conforme o cronograma: nesta quarta-feira, 25, as trocas de experiências ocorrerão na Fazenda Rio Vermelho, em Recursolândia; na quinta-feira, 26, na Fazenda Santa Fé, em Santa Fé do Araguaia.

Vice-presidente da Adapec, Lenito Abreu, comenta os resultados da Expedição Rota da Pecuária - Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Produtor José Francisco de Sena apresenta os avanços produtivos da Fazenda Novo Lar - Guilherme Alves/Governo do Tocantins