Rota da Pecuária: Governo do Tocantins inicia visitas técnicas com foco em integração e tecnologias no Vale do Araguaia

Início da 4ª edição da Rota da Pecuária na Fazenda Elvira, em Pium, com apresentação de tecnologias sustentáveis aplicadas à produção bovina no Tocantins - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

A expediçãoRota da Pecuária, promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com diversas instituições, iniciou, nesta segunda-feira, 23, as ações de transferência de tecnologia e integração nas propriedades rurais voltadas à pecuária. A primeira visita ocorreu na Fazenda Elvira, no município de Pium, localizado na região do Vale do Araguaia. A programação segue até a quinta-feira, 26, com encerramento no norte do estado.

O titular da Seagro, Jaime Café, abriu o evento destacando a importância dos investimentos em tecnologia aplicados à pecuária para geração de ganhos econômicos e ambientais. “É fundamental investir na produção sustentável do gado, seja na criação de monta natural com touro, no rastreamento, nas boas práticas de manejo. Tudo isso amplia os horizontes para ganhos reais na produtividade e na preservação ambiental”, ressaltou.

O secretário também reforçou o compromisso do Governo do Tocantins com o desenvolvimento tecnológico do setor. “Esses avanços são reflexos diretos do programaMais Genética. Estamos nos aproximando da marca de 200 mil doses de sêmen distribuídas aos produtores rurais do Tocantins”, enfatizou.

O produtor João de Sá, proprietário da Fazenda Elvira, explicou que a criação bovina segue as práticas do Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), voltadas à produção sustentável. Com foco na cria e na comercialização de bezerros machos, ele pratica também a renovação contínua das pastagens. “Com a venda de cerca de 150 bezerros por ano, consigo um lucro médio de 30%, o que cobre os custos da fazenda e garante o sustento da família”, salientou.

Expedição

ARota da Pecuáriatem como objetivos promover a transferência de conhecimento, identificar tendências tecnológicas e diagnosticar os principais desafios enfrentados pelos pecuaristas tocantinenses. A iniciativa também evidencia o que há de mais promissor na pecuária do estado, que, em 2025, já alcançou a marca de 11,5 milhões de cabeças de gado, consolidando-se como uma das principais potências pecuárias do Brasil.

Programação

As próximas visitas técnicas ocorrerão conforme o seguinte cronograma: terça-feira, 24, na Fazenda Novo Lar, em Araguaçu; quarta-feira, 25, na Fazenda Rio Vermelho, em Recursolândia; e na quinta-feira, 26, na Fazenda Santa Fé, em Santa Fé do Araguaia.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou a importância da inovação tecnológica e da sustentabilidade para o avanço da pecuária tocantinense - Guilherme Alves/Governo do Tocantins

O proprietário da Fazenda Elvira, João de Sá, compartilhou experiência com a criação de gado de corte em sistema sustentável baseado no Programa ABC - Guilherme Alves/Governo do Tocantins