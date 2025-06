Copa do Mundo traz desafios e oportunidades para o turismo

Pela primeira vez na história, o maior torneio internacional de futebol será realizado em três países: Canadá, México e Estados Unidos. O jogo de abertura da Copa do Mundo FIFA 2026 acontece no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, da Cidade do México, segundo informações da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Trata-se da maior edição da história das Copas, com 104 jogos, de 48 seleções nacionais espalhadas por 16 cidades-sede nos três países. O Estádio de Nova York e Nova Jersey (EUA) foi escolhido para sediar a final da Copa do Mundo no domingo, 19 de julho de 2026. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no Estádio de Miami (EUA), no dia 18 de julho.

“A primeira Copa do Mundo sediada em três países - EUA, México e Canadá - em 2026 traz desafios logísticos complexos, mas também oportunidades únicas para os torcedores que desejam viver uma experiência turística multinacional”, destaca Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora de Turismo.

Na visão de Rodrigues, essa também é uma oportunidade para as agências especializadas, que podem transformar esses desafios em “jornadas memoráveis”: “Para começar, é preciso considerar os desafios logísticos e como superá-los. O maior obstáculo é a coordenação entre países com exigências migratórias distintas, fusos horários variados e grandes distâncias entre cidades-sede”, explica. “Nós da Schultz, por exemplo, iremos atuar com a venda para hotéis e serviços regulares durante o período do evento, mas por estratégia comercial, não iremos comercializar pacotes com ingressos para a Copa do Mundo”, acrescenta.

Segundo ele, para torcedores que planejam acompanhar jogos em diferentes locais, os principais cuidados incluem:

Documentação: verificar requisitos de vistos para cada país com antecedência;

Transporte: reservar voos domésticos e traslados antecipadamente;

Hospedagem: priorizar localizações próximas aos estádios ou com boa conexão de transporte;

Seguro viagem: contratar uma cobertura válida nos três países.

“O período do evento terá alta demanda por todos esses serviços, por isso o planejamento deve começar pelo menos um ano antes”, recomenda o executivo.

Copa traz oportunidades para o turismo integrado

Segundo uma pesquisa recente desenvolvida pelo escritório Viva América e divulgada pela CNN, o Brasil se consolidou como o quarto país que mais envia turistas aos Estados Unidos nos primeiros três meses de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Com 478 mil visitantes, o Brasil está atrás apenas do México (2,8 milhões), Canadá (2,6 milhões) e Reino Unido (799 mil).

O especialista da Schultz Operadora observa que a Copa do Mundo 2026 trará a chance única de combinar paixão pelo futebol com experiências culturais diversas, o que favorece o turismo integrado, que podem incluir:

Roteiros temáticos: associar jogos a atrações icônicas como Las Vegas (EUA), Cancún (México) ou Niagara Falls (Canadá);

Pacotes modulares: opções flexíveis que permitam acompanhar seleções específicas.

Viagem para a Copa 2026 demanda planejamento

Para concluir, o diretor comercial da Schultz Operadora ressalta que, para viajar com tranquilidade, vale começar o planejamento com 12-18 meses de antecedência.

“Mais que um evento esportivo, esta será uma oportunidade de viver uma experiência turística sem precedentes na América do Norte”, finaliza.