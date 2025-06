Paraná mostra eficiência a desafios da saúde animal em evento internacional

O protagonismo e a eficiência do Paraná frente a grandes desafios da saúde animal foram destaques no terceiro dia do Congresso e Feira Internacional de Proteína Animal – Alimenta 2025, realizado em Curitiba. No encontro, foram apresentadas as medidas de prevenção à gripe aviária e a atuação na conquista e manutenção do status sanitário Livre de Febre Aftosa sem vacinação, que reforçam a posição do Estado como referência nacional na promoção da saúde animal e da qualidade sanitária dos alimentos.

O evento reúne palestras sobre estratégias e tendências na produção e processamento de proteína animal. O chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, falou sobre os principais pontos relacionados à influenza aviária, abordando os impactos econômicos, os desafios sanitários para a avicultura comercial e as estratégias de contenção adotadas.

Ele contextualizou a situação da zoonose em âmbito mundial e continental e detalhou como o Paraná tem atuado de forma vigilante para manter a sanidade nas granjas comerciais. “Vivemos hoje um desafio muito grande. Praticamente todos os continentes, todo país com produção relevante no setor avícola tem registros de foco dessa doença”, afirmou Rafael. Ele destacou o Paraná como pioneiro na prevenção e controle da enfermidade.

“Estivemos nos preparando há muitos anos para este momento. Estamos falando de quase 20 anos de investimentos e de uma união sólida entre o setor público e o privado para que o impacto na nossa produção seja mínimo”, afirmou. Rafael também ressaltou que, desde a intensificação dos focos no mundo, em 2022, o Brasil, e principalmente o Paraná, tem se destacado na contenção e na manutenção do status sanitário.

AÇÕES DA ADAPAR- Reforçando essas ações preventivas, a chefe da Divisão de Sanidade Avícola da Adapar, Pauline Sperka de Souza, detalhou as medidas adotadas pelo Estado desde o aumento dos casos da doença no mundo. Ela explicou que, no Litoral, a Adapar intensificou o monitoramento de aves migratórias, que são principais vetores do vírus, para impedir a entrada da influenza aviária nas granjas comerciais.

Além disso, foram promovidas palestras técnicas, orientações em campo e ações voltadas à biosseguridade. Pauline destacou que, já em 2025, novas fiscalizações ocorreram na região litorânea, com visitas a todas as 265 propriedades mapeadas.

Ela explicou que essas ações foram fundamentais para o controle da enfermidade no Paraná. Na região litorânea não existem granjas comerciais, apenas propriedades de subsistência, destinadas à criação para consumo próprio. No entanto, a interação entre aves migratórias e essas criações representa um risco de disseminação da doença.

Ao todo, desde de 2023 foram mais de 2.600 ações realizadas no Litoral. O Paraná registrou apenas 13 focos da doença em aves silvestres, todos rapidamente controlados, sendo o último desses registros em 14 de novembro de 2023.

“Deslocamos servidores de todo o Estado, trabalhamos fins de semana e feriados para que o Paraná tivesse um controle eficaz e evitasse a disseminação da doença”, disse Pauline. “Desde então, seguimos atendendo notificações de rotina e mantendo a vigilância ativa. Não podemos nunca baixar a guarda”, reforçou.

LIVRE DE FEBRE AFTOSA– Ainda dentro do contexto de sanidade animal, o chefe da Divisão de Vigilância para Febre Aftosa da Adapar, Walter de Carvalho Ribeirete, apresentou o panorama do Brasil, que em maio de 2025 obteve o reconhecimento como país Livre de Febre Aftosa sem vacinação. O status foi concedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), após a certificação ser oficializada durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), realizada na França.

O Paraná já havia conquistado esse status em 2021, resultado de mais de 50 anos de trabalho conjunto entre iniciativa privada, entidades do agronegócio e o governo estadual. Com isso, a vacinação contra a febre aftosa foi substituída pela Campanha de Atualização de Rebanhos, realizada anualmente entre maio e junho.

Durante a apresentação, Walter enfatizou que o destaque paranaense é fruto de ações permanentes de vigilância ativa conduzidas pela Adapar. “Nossos fiscais e assistentes de fiscalização visitam as propriedades comerciais, realizam conferências de dados e, principalmente, identificam fatores de risco para garantir a qualidade sanitária e a saúde animal”, explicou. Segundo ele, mais de 7 milhões de animais já foram vistoriados no Paraná apenas neste ciclo de vigilância.

SOBRE O ALIMENTA- O Alimenta 2025 é um congresso internacional que reúne palestras sobre estratégias e tendências na produção e processamento de proteína animal, além de feira de tecnologias, workshops temáticos e espaços de relacionamento institucional.

Durante três dias, o evento em Curitiba abordou temas como a situação atual das proteínas animais no mercado global, segurança alimentar, novas soluções tecnológicas, avanços científicos, tendências de consumo e o papel do Brasil e especialmente do Paraná, no cenário internacional.