Governo do Tocantins apresenta a pecuaristas sistemas de tecnologias aplicadas na produção bovina na Rota da Pecuária

Rebanho bovino no Tocantins atingiu a marca dos 11,5 milhões de cabeças de gado, em 2025 - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e em parceria com diversas instituições, promove a 4ª edição da Rota da Pecuária, iniciativa que apresenta aos pecuaristas tecnologias aplicadas à produção bovina no Estado. Com projetos pecuaristas sustentáveis voltados para aInovação, Sustentabilidade e Integração no Campo, a expedição percorrerá quatro municípios tocantinenses, iniciando na segunda-feira, 23, e encerrando na quinta-feira, 26 de junho.

Tecnologias

Durante a expedição, os participantes poderão conhecer diversos sistemas e tecnologias aplicadas à criação de bovinos. Entre os destaques estão o confinamento, a Integração Lavoura-Pecuária (ILP), a agricultura de baixa emissão de carbono (Plano ABC integrado à bovinocultura), além de práticas de melhoramento genético e outras soluções produtivas que contribuem para o desempenho, a sustentabilidade e a rentabilidade das propriedades.

Programação

As visitas técnicas serão realizadas conforme o cronograma: 23/06 – Fazenda Elvira, em Pium; 24/06 – Fazenda Novo Lar, em Araguaçu; 25/06 – Fazenda Rio Vermelho, em Recursolândia; 26/06 – Fazenda Santa Fé, em Santa Fé do Araguaia.

Expedição

A Rota da Pecuária tem como objetivo promover a transferência de conhecimento, identificar tendências tecnológicas e diagnosticar os principais desafios enfrentados pelos pecuaristas tocantinenses. A expedição também evidencia o que há de mais promissor na pecuária do Tocantins, que em 2025 atingiu a marca de 11,5 milhões de cabeças de gado, consolidando-se como uma das principais potências pecuárias do país.

Segundo a gerente de Pecuária da Seagro, Janaína Centrone, o evento é um circuito técnico que reúne produtores, técnicos e empresas do setor agropecuário em visitas as propriedades de referência em produção sustentável e inovadora. “A programação inclui quatro municípios e unidades produtivas que representam diferentes modelos de criação, manejo e integração, com destaque para tecnologias voltadas à eficiência, sustentabilidade e rentabilidade na propriedade”, destacou Janaína Centrone.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9je1X29FvX_HlLbzrR4u_hyWv2g7OspBVNzBjYZpKY3asA/viewform

Parceiros

São parceiros na realização do evento: O Governo do Tocantins por meio da Seagro, da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) -; Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa); Fazenda Elvira (Pium); Grupo Fazenda Novo Lar (Araguaçu); Fazenda Rio Vermelho (Recursolândia); Fazenda Santa Fé (Santa Fé do Araguaia); Consultoria Agropecuária Roque Delorenzo; Novilho Precoce-TO;Bellman-Trouw Nutrition; Plano ABC; Sebrae; Sicredi; Marca Motors/Mitsubishi Motors e Terra Forte Consultoria de Projetos.