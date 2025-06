Paraná lança portfólio com 249 produtos qualificados para o mercado do turismo

Agentes de viagens, guias e profissionais do turismo agora têm à disposição um material único sobre os atrativos do Estado: o Portfólio de Destinos e Produtos Turísticos elaborado pelo Viaje Paraná. O documento traz informações sobre o potencial turístico do Estado, identificados como aptos à comercialização.

Para isso, foram usados critérios comuns e específicos, analisando o perfil e as tendências de mercado – tanto nacional quanto internacional – de forma geral e por segmentos.

No portfólio estão atrativos e destinos dos segmentos de Turismo Rural; Náutico & Pesca; Saúde & Bem-estar; Gastronômico; Sol & Praia; Cultural; Ecoturismo & Aventura; Sobre Rodas; Negócios & Eventos; e Turismo Religioso. Ao todo, os 249 produtos estão distribuídos em 15 Regiões Turísticas do Paraná, em 132 destinos. O material pode ser acessado AQUI .

O levantamento e a checagem de informações foram feitos pela equipe de Segmentação do Serviço Social Autônomo Viaje Paraná, com base em um mapeamento prévio da secretaria estadual do Turismo.

Criado em 2023 pelo Governo do Estado como um órgão de promoção comercial do setor, o Viaje Paraná é o único SSA de promoção turística do país.

“Esse Portfólio representa um ganho para o Paraná, pois mostra que o Estado está organizado na promoção dos seus destinos. É muito importante que os profissionais da área tenham em mãos um documento que os norteiam para atender aos seus clientes do Brasil e até internacionais”, diz o secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos.

Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, a promoção dos atrativos ao mercado ganha uma nova e útil ferramenta com o portfólio, que pode impactar diversas classes que compõe o setor.

“Esse catálogo vai ser fundamental para uma série de engrenagens que fazem o turismo funcionar, graças à precisão e qualidade das informações disponíveis. Tanto as agências de viagens, que podem se interessar por destinos para comercialização, quanto profissionais que cuidam de atrativos catalogados agora têm maiores dados sobre cada segmento no Paraná e qual seu público-alvo”, afirma.

CRITÉRIOS– O levantamento dos destinos e produtos foi realizado durante todo o ano de 2024. A seleção apresenta elementos essenciais para uma estada de qualidade nos principais destinos paranaenses, principalmente no que se refere à oferta de hospedagem, alimentação, transporte e agenciamento, como também por atenderem especificidades de cada segmento, reputação online e certificações específicas, estando previstas atualizações regulares.

Foram considerados Destinos Turísticos os municípios que já possuem um fluxo definido. Enquanto os produtos são atrativos, equipamentos ou serviços turísticos que apresentam facilidades para o consumo físico ou virtual, organizados e precificados.

Um exemplo é o Turismo Religioso, que conta com 40 itens estaduais qualificados no Portfólio. No material, é possível encontrar especificações como os três tipos de turistas desse segmento (peregrinos, romeiros e visitantes), o perfil (maioria mulheres, na faixa dos 50 a 65 anos) e até mesmo a renda familiar e o gasto médio durante uma viagem (entre R$ 4 mil e R$ 10 mil, com gasto individual de até R$ 200,00 por dia).

Na seção do Turismo Náutico & Pesca, é possível encontrar atrativos como a Baía de Antonina (Litoral), o Lago de Itaipu (Oeste), a Represa de Chavantes (Norte Pioneiro), entre outros.

Já o Turismo de Negócios & Eventos ressalta os 27 espaços qualificados que o Paraná tem para a realização de shows, feiras e eventos de grande porte, com seções dedicadas ao M.I.C.E. (viagens corporativas) e aos Conventions Bureaux estaduais, organizações responsáveis pela captação de eventos nos destinos.

“É um material muito prático, com mapas e informações bastante segmentadas, o que facilita bastante na busca dos profissionais da área. É possível ter uma clareza maior do que é o Paraná com relação ao turismo em todos esses segmentos”, ressalta Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná.