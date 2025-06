Feriado de Corpus Christi promete grande circulação nos atrativos turísticos paranaenses

Celebrado na quinta-feira (19), o feriadão de Corpus Christi, importante à fé católica, também é aguardado pelo turismo estadual, que prospecta bons negócios para a data. A expectativa do movimento de turistas no Paraná já é celebrada por serviços que compões o setor, como restaurantes, aeroportos e rede hoteleira, que prevê ocupação de 80% dos hotéis em Curitiba e 76% em Foz do Iguaçu, no Oeste, durante o período.

Os dados sobre a ocupação na Capital são do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA). A organização também aponta que, assim como em outros feriados neste ano, Curitiba pode registrar picos de 100% na ocupação em alguns hotéis, atingindo a lotação máxima de hóspedes.

Já as informações de Foz são do Sindicato de Hotéis (Sindihoteis) do município e região, que prevê crescimento de 11% na ocupação no feriado quando comparado com o mesmo período de 2024. A pesquisa do sindicato também revela que os resorts são os mais procurados pelos turistas, com 85% de ocupação, seguidos de hotéis 3 estrelas (80% de ocupação), 4 estrelas (78%), 2 estrelas (75%) e 5 estrelas (63%).

“Esse é um ano com muitos feriados e, novamente, observamos que o setor comemora. A iniciativa privada, que conduz o turismo, sabe o crescimento do Paraná, com viajantes ocupando os hotéis, comendo nos restaurantes, visitando os atrativos e movimentando toda essa economia envolvida”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo estadual.

“Em Curitiba, a maioria dos hotéis está com taxa de ocupação acima de 80% ou 85% para o feriado. Muitos turistas vem até cidade por conta da religiosidade e das procissões, mas uma grande parte também quer conhecer atrativos, como o trem que desce a Serra do Mar, por exemplo, aquecendo as redes hoteleiras”, disse Karla Sottomaior, vice-presidente do SEHA.

Para o período, a previsão de passageiros – conforme bilheteria – aponta taxas acima de 90% de ocupação dos vagões. Os dados são da Serra Verde Express, que administra o passeio, e da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR).

MOVIMENTAÇÃO AÉREA– No Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), cerca de 70 mil pessoas, entre embarques e desembarques, são esperadas no feriado, movimentação 6% maior que o mesmo período do ano passado, quando o aeroporto registrou quase 67 mil pessoas. Para isso, as companhias aéreas devem realizar mais de 600 operações de pousos e decolagens neste período.

Já no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, 25 mil pessoas deverão cruzar os portões de embarque e desembarque no período, movimento 11% maior que do mesmo feriado no ano passado, quando 22 mil pessoas passaram pelo aeroporto. Deverão ser realizadas 173 operações de pousos e decolagens, 14% a mais que o registrado em 2024. Os dados dos aeroportos são da Motiva, concessionária que administra ambos os terminais no Estado.

OUTROS SERVIÇOS– No transporte terrestre, a expectativa é de que a Rodoviária da Capital receba 22 mil embarques no período, 22% a mais que em 2024, que foi de 18 mil. O Interior do Paraná é o favorito, representando o destino de 45% dos passageiros, enquanto o Litoral é a parada final de 5% dos viajantes. Os dados são da Prefeitura Municipal de Curitiba.

No segmento da gastronomia e entretenimento, a expectativa de movimentação – financeira quanto turística – durante o feriado também é grande. É o que explica Fabio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (ABRABAR).

“O nosso setor espera fluxo positivo, sobretudo pelos indicadores de movimento nos aeroportos e nas estradas. Apesar da celebração ser religiosa, muitas pessoas vem ao Paraná por outras motivações, a lazer e descanso. Nós acreditamos que o feriado deve refletir em um aumento entre 30% e 40% de faturamento em nosso segmento”, disse.

EVENTOS AQUECEM O FERIADO– Para o feriado, além das celebrações em igrejas, o Estado também conta com outros atrativos que vão atrair turistas e visitantes. Com apoio do Viaje Paraná, Curitiba recebe entre os dias 19 e 22, no Centro de Eventos Positivo (no Parque Barigui), a Festa de São João. Promovendo apresentações, gincanas, shows musicais e gastronomia típica, o evento promete ser a maior festa junina da cidade – segundo os organizadores.

Além disso, a Capital conta com a tradicional procissão do tapete de Corpus Christi, no dia 19, que deve reunir mais de 4 mil voluntários de mais de 100 comunidades. Eles vão confeccionar aproximadamente 128 tapetes, que serão unidos ao longo da Avenida Cândido de Abreu, no bairro Centro Cívico.

Em outras regiões do Estado também acontecem programações, como a Festa Junina da Paróquia São João Batista, entre os dias 19 a 22, em Cascavel (Oeste), além da Festa Junina do município de São João (Sudoeste), entre os dias 19 e 21 – que conta com a maior fogueira de são João do Brasil.

Confira outros eventos típicos das estações frias do Paraná clicando AQUI.