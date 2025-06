Gestores se reúnem no Paraná para alinhar futuro da inspeção de produtos de origem animal

A integração entre os sistemas de inspeção e a manutenção da qualidade sanitária de produtos de origem animal foram temas de debate, nesta terça-feira (17), durante o Alimenta Paraná 2025. O encontro dos Gestores Estaduais dos Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal aconteceu na sede da Fiep, em Curitiba, e contou com representantes de diferentes estados e do governo federal. A ação reitera a importância do alinhamento entre os sistemas que garantem a segurança dos alimentos consumidos no Brasil.

Na abertura oficial do evento, o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins, destacou a relevância do diálogo permanente entre os gestores estaduais e federais acerca do tema. “São essas parcerias que nos permitem construir um sistema de inspeção mais eficiente, que garanta a qualidade sanitária dos nossos produtos e, ao mesmo tempo, abra novos mercados para os produtores locais”, afirmou.

O gestor também apresentou os avanços do Governo do Estado, com destaque para as ações realizadas no âmbito do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná (Susaf-PR). Ações de integração entre a esfera municipal e o Estado, líder na produção e exportação de proteína animal no Brasil também foram lembradas.

O Paraná é o Estado brasileiro que mais produz e exporta frangos e, recentemente, alcançou a segunda colocação em relação aos suínos, atrás apenas de Santa Catarina. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e correspondem aos números do primeiro trimestre de 2025.

DISCUSSÕES– A portaria Nº 1.275/2025 da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que atualmente está aberta para uma consulta pública, foi um tema abordado pela Adapar. A abordagem em relação à publicação teve foco nos potenciais impactos da nova regulamentação federal para os serviços de inspeção estaduais, ressaltando a importância da participação ativa dos gestores com contribuições técnicas para o aprimoramento da norma.

A chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal da (DPAV) da Adapar, Mariza Koloda Henning, apresentou o modelo atual do Serviço de Inspeção do Paraná e as práticas realizadas pelo serviço veterinário oficial.

Em relação à legislação, Mariza falou sobre as delimitações entre a função de fiscalização feita pelo Estado e pelos médicos veterinários que atuam diretamente na inspeção dentro dos frigoríficos. “Isso a gente vai bater sempre, na delimitação da atuação de cada profissional em cada etapa desse trabalho de inspeção feita pelo Estado com o setor privado”, salienta.

A programação do encontro contou com a participação de auditores do Mapa, que trataram dos aspectos nacionais relacionados ao controle e monitoramento dos sistemas de inspeção.

PLATAFORMA NACIONAL– Para ilustrar o funcionamento da plataforma integrada, os auditores apresentaram a Adapar como a terceira maior com cadastros na plataforma E-SISBI, de gestão do Sistema Brasileiro de Inspeção, que pode ser relacionado a produtos de origem animal (Sisb-POA), a produtos de origem vegetal (Sisbi-POV) e a insumos agropecuários (Sisbi-IA).

A plataforma é utilizada para gestão dos serviços oficiais de inspeção de produtos de origem animal dos estados, Distrito Federal, municípios –individuais ou organizados em consórcios públicos – contemplando o Cadastro Geral de todos os serviços de inspeção, dos estabelecimentos e produtos neles registrados. Dos 2.987 produtos da autarquia cadastrados no sistema, 1.986 já estão totalmente integrados à plataforma nacional.

Nesse contexto, o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária do Mapa na Superintendência Federal de Agricultura no Paraná (SFA/PR), Cesar Augusto Pian, explicou o funcionamento do sistema de controle nacional e os principais desafios enfrentados para garantir a uniformidade das ações em todo o País.

Já o auditor-fiscal federal agropecuário Elton Massarolo reforçou a necessidade de um diálogo constante entre os entes envolvidos, destacando a importância da cooperação entre União, estados e municípios para garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos de origem animal comercializados no Brasil. “Precisamos trocar informações. Todas as esferas. Assim conseguiremos tratar o tema com a maior qualidade possível”, avalia.

PROFISSIONAIS– A perspectiva dos profissionais que atuam na ponta do sistema também foi pauta do encontro. O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR), Adolfo Sasaki, e o presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná (Sindivet-PR), Cezar Amin Pasqualin, apresentaram a realidade dos médicos veterinários no âmbito estadual.

Eles destacaram as ações realizadas em prol da classe, que atua diretamente nos serviços de inspeção e é peça fundamental na manutenção da qualidade sanitária dos produtos de origem animal.

O encontro também foi palco para a troca de experiências práticas de sucesso. Fernanda Marciniuk, que representou o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp) no evento, apresentou a trajetória do Consórcio na instauração do sistema de inspeção nos municípios, e exemplificou o sucesso dessa iniciativa com a recente adesão do consórcio ao Susaf-PR em 2024.

Com a adesão, às agroindústrias indicadas puderam ampliar o mercado de venda de seus produtos. Esse processo fortaleceu o trâmite de qualificação sanitária dos produtos dos municípios integrantes, reforçando a experiência positiva com o Comesp.

Com uma perspectiva regional diferenciada, representantes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Formiga (MG) também compartilharam sua experiência na construção do processo de regularização sanitária.

ALIMENTA PARANÁ 2025– O Alimenta 2025 é um congresso internacional que reúne palestras sobre estratégias e tendências na produção e processamento de proteína animal, feira de tecnologias e negócios, workshops temáticos e relacionamentos institucionais.

O evento debate a atual condição das proteínas animais no mercado global; segurança alimentar, novas soluções, tecnologias, pesquisas científicas, premissas; futuro e papel do Brasil e do Paraná no cenário global.