Epagri amplia quadro técnico com autorização para convocar mais 149 concursados

O Governo de Santa Catarina autorizou a Epagri a convocar mais 149 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2022. A nova leva de contratações está prevista para ocorrer a partir de julho de 2025, fortalecendo a atuação da empresa em todo o estado. A Epagri é uma empresa pública de SC vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de junho , conforme a Resolução 020/2025 do Grupo Gestor de Governo (GGG). Serão chamados 65 profissionais para a área de extensão rural, 48 para a pesquisa agropecuária e 36 para setores administrativos. As convocações serão feitas por edital e estarão disponíveis no site oficial da Epagri, na aba “ Concurso Público: convocações”.

Segundo o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a convocação é mais um passo dentro do plano de reestruturação da empresa, que vem sendo conduzido em alinhamento com as diretrizes do Governo do Estado. “Estamos renovando gradualmente nosso quadro técnico, incentivando aposentadorias e abrindo espaço para novos talentos. Isso eleva a capacidade da Epagri de entregar resultados ainda mais qualificados à sociedade catarinense, especialmente no meio rural e pesqueiro”, destaca Dirceu.

Desde a abertura do concurso — que inicialmente previa 100 vagas — a gestão da Epagri tem conseguido ampliar o número de contratações com o aval do governo estadual. Com a prorrogação do certame até 2027, a expectativa é de que o número total de convocados aumente. Com esta última autorização, já são 472 contratações. “Essa ampliação demonstra os esforços do governo para fortalecer o serviço público ligado ao desenvolvimento agropecuário de Santa Catarina”, ressalta Dirceu.

Para tirar dúvidas sobre o concurso público da Epagri, acesse: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/concurso-publico-2022/

