Com apoio do Estado, Expo Japão une tradição, história e cultura em Londrina

Londrina, no Norte do Paraná, vai respirar a cultura oriental durante a edição 2025 da Expo Japão, que acontece entre 18 e 22 de junho. A festa, que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), ocorre na sede campestre da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), entidade que organiza o evento. Simultaneamente, ocorre a 62ª Exposição Agrícola.

Neste ano, a Expo Japão vem com o tema “Tradição que emociona. Cultura que conecta” e vai reunir gastronomia oriental, apresentações culturais, esporte, danças tradicionais e modernas, atrações do universo anime e K-pop, além de inovações tecnológicas. O evento celebra os 70 anos da ACEL e os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão. A comunidade japonesa no município reúne cerca de 30 mil pessoas, segundo a ACEL.

De acordo com o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, a festa é voltada para a divulgação da tradição, costumes e hábitos da população nipônica e atrai milhares de pessoas para a cidade todos os anos. “E a SETU está presente, apoiando e valorizando a cultura oriental que faz parte do Paraná, fortalecendo o turismo e movimentando a economia”, afirmou.

Luciano Matsumoto, coordenador-geral da Expo Japão, disse que o evento está focado principalmente na manutenção da cultura, tradições e valores japoneses por meio de atividades culturais e esportivas. “No ano passado, tivemos um recorde de público e, neste ano, vamos celebrar a maior edição de todos os tempos e fazer história. A sinergia da ACEL com a comunidade faz parte dessa celebração.”

EVENTO– A Expo Japão é voltada para a divulgação da tradição, costumes e hábitos orientais. Segundo os organizadores, é uma das maiores festas de valorização e divulgação da cultura japonesa, com foco no entretenimento, respeito aos antepassados, diversão e oportunidade de conhecer a gastronomia japonesa. Em 2024, o evento atraiu aproximadamente 40 mil pessoas.

A Expo Agrícola acontece no mesmo espaço que a festa japonesa. É um dos eventos tradicionais de Londrina e está em sua 62ª edição. Apresenta uma amostra do potencial e da diversidade do solo do Norte paranaense por meio de produtos sustentáveis e orgânicos: são frutas, hortaliças, legumes, flores e grãos que chamam a atenção pela beleza, aroma e sabores.

No local, o público também pode visitar o concorrido Mercadinho da Expo Agrícola, que sempre traz grande variedade de produtos – de pães e biscoitos a produtos orientais – de pequenos produtores da região. “É o sabor do 'feito em casa' preparado especialmente para os visitantes”, concluiu Matsumoto.

PROGRAMAÇÃO– A programação na ACEL inclui apresentações artísticas, esporte, canto, dança, além da exposição e venda de uma grande variedade de produtos distribuídos em uma área de mais de 6 mil metros quadrados. A entrada é gratuita para crianças menores de 4 anos ou pessoas acima de 65 anos ou com deficiência física.

A organização manteve os valores de entrada de 2024 – R$12,00 e R$6,00 (meia entrada). Têm direito à meia entrada: aposentados, acompanhante da Pessoa com Deficiência Física, estudantes com CIE (Carteira de Identificação Estudantil) dentro da validade, professores da rede pública e particular com comprovação atualizada, militares e doadores de sangue com certificado válido para 2025.

Serviço:

Expo Japão 2025

Quinta, sábado e domingo: das 10h às 22h

Quarta e sexta-feira: das 14h às 22h

Local: ACEL Rua Archiles Pimpão Ferreira, 2300 (Estrada do Limoeiro)

Ingressos: R$ 6,00 (meia) a R$ 12,00 (inteira)

www.expojapao.com.br