Adapar apresenta ações de saúde animal e inspeção de produtos a outros estados

As ações da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) nas áreas de Saúde Animal e Inspeção de Produtos foram destaque nesta segunda-feira (16) no primeiro dia do Alimenta 2025, congresso que reúne representantes de toda a cadeia produtiva e acontece até quarta-feira (18), em Curitiba.

Participam representantes dos estados de Minas Gerais, Rondônia, Tocantins, Acre, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas e o Distrito Federal.

“O espaço e o destaque que tivemos nessa importante feira internacional mostram a relevância e a referência da nossa agência nos temas tratados. Aqui no Alimenta, temos contato com grandes produtores, empreendedores e órgãos estaduais, o que nos permite construir caminhos com base em experiências bem-sucedidas do Paraná e de outros lugares”, afirmou o diretor-presidente da Adapar, Otamir Martins.

Pela manhã, três palestras foram conduzidas por comitês da área de Saúde Animal da Adapar. A fiscal de Defesa Agropecuária da Divisão de Sanidade Avícola (DISAV), Taiane Antoniazzi, apresentou o Plano de Contingência Nacional para prevenção da disseminação das gripes aviárias.

Na sequência, o chefe da Divisão de Sanidade dos Suínos (DISUI), João Humberto Teotonio de Castro, destacou as ações voltadas à criação e transporte de suínos no Paraná, além da importância do cumprimento de protocolos de vigilância ativa, atendimento de casos suspeitos e fiscalização de abatedouros.

Encerrando o bloco, o chefe da Divisão de Sanidade dos Animais Aquáticos (DISAQ), Cláudio Cesar Sobezak, compartilhou iniciativas da agência no monitoramento de alevinos e ostras.

“Nossa participação no evento reforça o compromisso com o setor agropecuário e mostra que estamos alinhados às melhores práticas de vigilância. Ao apresentarmos nossas ações, também estimulamos Parcerias Público-privadas e fortalecemos a segurança sanitária no setor”, destacou Rafael Gonçalves Dias, chefe do Departamento de Saúde Animal.

INTERCÂMBIO – O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal (DPAV) promoveu um encontro para intercâmbio de experiências com representantes de diversos estados. A chefe do DPAV, Mariza Koloda Henning, apresentou o cenário paranaense aos participantes e destacou a importância da valorização dos serviços estaduais de inspeção.

“Discutimos o que cada estado realiza na produção de alimentos. Foi um momento rico de troca de conhecimentos sobre as práticas que vêm dando certo nos serviços de inspeção”, explicou Mariza.

ALIMENTA 2025 – O Alimenta 2025 é um congresso internacional que reúne palestras sobre estratégias e tendências na produção e processamento de proteína animal, feira de tecnologias e negócios, workshops temáticos e relacionamentos institucionais.

A proteína animal é parte importante da pauta de exportação com impacto significativo na balança comercial brasileira. Desta forma, o evento apresenta temas de conjuntura e estratégia, mercado, consumo, tecnologias e um conjunto de assuntos técnicos relacionados à atividade produtiva.