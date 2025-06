Viaje Paraná mostra potenciais do turismo estadual a profissionais da CVC

O Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo do Estado –, realizou nesta segunda-feira (16) mais uma capacitação de agentes de viagens e profissionais do turismo sobre os potenciais e atrativos paranaenses. A ação fez parte da programação do Famtour da CVC Viagens, em Foz do Iguaçu (Oeste), que teve início no último domingo (15) e segue com até a quarta-feira (18).

Cerca de 50 pessoas, entre agentes de viagens e executivos da empresa, foram impactados pelo órgão de promoção. Eles tiveram contato com os atrativos, gastronomia e serviços qualificados, não apenas do município fronteiriço, mas de todo do Estado. A expectativa é de que os profissionais levem esse conhecimento para o seu dia-a-dia, ajudando na venda do destino Paraná aos turistas.

Quem conduziu a capacitação foi Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná. “Poucas pessoas que participaram do Famtour já haviam visitado Foz do Iguaçu antes desse evento, então foi impactante para eles, que conheceram a Terra das Cataratas, e para nós, que conduzimos essa visita a um dos principais destinos do Paraná”, disse.

“A receptividade foi muito boa, pudemos apresentar os atrativos já em operação e as novidades, como o museu Centro Pompidou e o aquário AquaFoz , por exemplo. Com essas ações, os agentes têm mais propriedade para fazer ofertas aos turistas e pessoas que estão em busca de um destino sustentável, seguro e com variedade”, completou.

VER PARA CRER– Martini também ressalta a importância dos Famtours, que são eventos focados em capacitações e rodadas de negócios, em que empresas, agentes e filiados são convidados a conhecer um destino e seus serviços presencialmente. Nessas programações, os profissionais conseguem visualizar in loco e passar por experiências exclusivas, facilitando uma futura venda daquele destino aos turistas.

No domingo, os participantes realizaram uma visita ao hotel Double Tree By Hilton Foz e no Hotel Vivaz Cataratas. Já nesta segunda-feira, além da capacitação do Viaje Paraná, os profissionais da empresa visitaram o Hotel Wish, o Parque das Aves e o Parque Nacional do Iguaçu, lar das famosas Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita em 2024 como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma TripAdvsior.

Além disso, ao longo da programação, eles ainda devem realizar visitas ao Marco das Três Fronteiras, Usina Hidrelétrica de Itaipu – uma das maiores usinas hidrelétricas do Mundo e líder global na geração de energia limpa e renovável –, além de passeios na Argentina e Paraguai, acessíveis por Foz do Iguaçu.

BALANÇO– Somando as grandes convenções com as capacitações em outros eventos ao redor do Brasil, o Estado atinge a marca de mais de 14,1 mil agentes de viagens, empresários e profissionais do turismo já capacitados pelo Viaje Paraná desde janeiro de 2024.