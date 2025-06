Turismo em Santa Catarina registra segundo maior crescimento do país no verão 2025

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Santa Catarina registrou um desempenho expressivo durante a temporada de verão 2025, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Conforme levantamento da Fecomércio-SP, com base em dados do IBGE, o estado alcançou um crescimento de 11,5% no setor de turismo entre os meses de janeiro e março — o segundo maior índice do país no período, atrás apenas de Espírito Santo (12%).



Um dos fatores que mais contribuíram para o crescimento foi o aumento da presença de turistas internacionais, que representaram 35% do total de visitantes nesta temporada. Entre eles, os argentinos lideraram com 28%, seguidos por turistas do Uruguai (2,8%), Paraguai (2,3%) e Chile (0,8%).

“Santa Catarina é referência em hospitalidade, diversidade de atrativos e qualidade dos serviços. O resultado do verão de 2025 comprova um trabalho incansável que vem sendo feito desde 2023 pelo Governo, sob a liderança do governador Jorginho Mello, na promoção turística e na qualificação da rede de serviços. Estamos trabalhando para consolidar esses dados e atrair ainda mais visitantes”, afirma a secretária de Turismo, Catiane Seif.



Houve um aumento significativo do gasto médio por grupo. O valor saltou de R$ 6.620, registrado em 2023/2024, para R$ 9.349 nesta temporada — um crescimento de 41%. Esse movimento indica não apenas o sucesso da temporada, mas também o amadurecimento do turismo catarinense em termos de atratividade e qualidade dos serviços ofertados.

O resultado reflete o trabalho contínuo do Governo do Estado na promoção turística, na qualificação da rede de serviços e a riqueza natural do território catarinense. Praias, serras, turismo rural, gastronomia e tradições culturais formam um mosaico de experiências que seguem encantando turistas nacionais e estrangeiros.

Impacto econômico e destinos em evidência

O turismo segue como uma das atividades econômicas mais relevantes para o estado. A movimentação de turistas aquece a economia em diferentes setores, como hospedagem, alimentação, comércio, transporte, eventos e cultura. Além disso, o crescimento do fluxo turístico estimula o empreendedorismo, a geração de empregos e o fortalecimento das economias regionais.



Entre os destinos mais procurados da temporada, destacaram-se as praias de Canasvieiras e Jurerê Internacional, em Florianópolis; Itapema e Balneário Camboriú, no Litoral Norte; e Bombinhas, conhecida por suas águas cristalinas. Esses locais atraíram, especialmente, o público estrangeiro. Além disso, destinos como Praia do Rosa (Imbituba), Guarda do Embaú (Palhoça) e regiões da Serra Catarinense também registraram aumento na ocupação, demonstrando a diversidade da oferta turística em Santa Catarina.