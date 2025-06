Nota de corte da segunda fase do Revalida fica em 65,655 pontos

Os participantes da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/1 precisam obter, no mínimo, 65,655 pontos de 100 para serem aprovados na prova de habilidades clínicas.

A nota de corte foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior. O objetivo do exame é garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

Para participar da prova prática, o participante deve ter sido aprovado na primeira etapa do Revalida 2025, aplicado em março, que contemplou as provas objetiva e discursiva.

Também podem participar aqueles formados no exterior que fizeram nas duas edições de 2024 e que foram aprovados na primeira etapa, mas reprovados na segunda.

Habilidades clínicas

A segunda etapa do Revalida é estruturada em um conjunto de dez estações, que são percorridas ao longo dos dois dias de exame, sendo cinco em cada dia.

Nesta etapa, serão realizadas tarefas específicas, que podem incluir investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes ou familiares, entre outros trabalhos. A prova também avalia as habilidades de comunicação verbal e não verbal com pacientes, familiares e equipe médica.

De acordo com o edital da segunda fase do Revalida 2025 , em cada estação, os participantes disporão de, no máximo, dez minutos para realizar as tarefas exigidas, seguindo as orientações do material de aplicação existente na estação e do chefe de estação, além das informações a serem fornecidas pelos pacientes simulados, conforme as especificidades do caso.

Cada estação da prova de habilidades clínicas será pontuada de zero a dez, implicando em nota máxima de 100 pontos para o giro nessas dez estações.

Cronograma do exame: