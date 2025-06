E-book da Epagri/Cepa traz rankings da produção agrícola no estado

Santa Catarina ocupa posições de liderança nas exportações nacionais em diversos setores, com forte presença nos mercados de carnes, móveis, frutas e madeira – Foto: Julio Cavalheiro / Arquivo / SECOM

O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), elaborou um e-book com os principais rankings da produção agropecuária em Santa Catarina. O material está disponível o Observatório Agro Catarinense e pode ser acessado neste link .

Mesmo com território reduzido — apenas 1,1% da área do Brasil — Santa Catarina figura entre os oito maiores estados do país no setor agropecuário. De acordo com o analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagri/Cepa, Luiz Toresan, esse protagonismo é fruto de um processo histórico e estruturado de desenvolvimento rural, marcado por pequenas propriedades com alta densidade econômica. “O perfil fundiário catarinense favoreceu atividades como a criação de pequenos animais, a fruticultura e a horticultura”, explica Toresan. Segundo ele, o relevo acidentado e a colonização por agricultores com experiência prévia foram determinantes para essa configuração.

A força do campo catarinense é confirmada pelos números. O agronegócio responde por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Só a agropecuária representou 6,7% do valor adicionado total da economia em 2021, segundo o IBGE. Santa Catarina conta com 183 mil estabelecimentos agropecuários, que ocupam 6,4 milhões de hectares e geram aproximadamente 498 mil empregos diretos. Em 2023, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do estado somou R$ 64 bilhões: R$ 36,2 bilhões da produção animal, R$ 24,9 bilhões das lavouras e R$ 2,9 bilhões da produção florestal. O estado também lidera nas exportações. No ano passado, Santa Catarina exportou US$ 7,49 bilhões em produtos agropecuários, o que representa 64,7% do total exportado pelo estado.

O levantamento da Epagri/Cepa mostra ainda que Santa Catarina tem 1,97 milhão de hectares de área cultivada, com destaque para as lavouras anuais (1,89 milhão de hectares) e permanentes (77 mil hectares). A silvicultura também tem forte presença, ocupando 932 mil hectares, sendo a maior parte destinada a pínus e eucalipto. Para o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, os resultados são reflexo da articulação entre governo, setor produtivo e inovação tecnológica. “Santa Catarina é um exemplo de como políticas públicas eficazes, aliadas à pesquisa e ao trabalho conjunto com a cadeia produtiva, transformam o estado em uma potência agropecuária com destaque nacional e internacional”, afirma.

Campeão nacional

Santa Catarina lidera a produção brasileira de carne suína, com 16,88 milhões de cabeças e 29,5% da produção nacional. Também é o maior produtor de maçã do país , com 593,1 mil toneladas, o que representa 50,1% da oferta brasileira. No cultivo de cebola, o estado responde por 377,6 mil toneladas, ou 23% da produção nacional. Na maricultura é líder absoluto, com 8,1 mil toneladas de ostras, vieiras e mexilhões, o equivalente a 93,1% da produção nacional.

Vice-campeã nacional

O estado ocupa a segunda posição na produção de carne de frango, com 839,04 milhões de cabeças e 13,3% da produção brasileira, além de ser o segundo maior produtor de arroz, com 1,1 milhão de toneladas (11,4%). Na agroindústria, é vice-líder na produção de fumo (183 mil toneladas, 26,7%) e palmito (25,3 mil toneladas, 23,1%). Também se destaca na fruticultura com a pêra, totalizando 4,9 mil toneladas (31,2%). Na piscicultura de água fria, Santa Catarina é referência na criação de truta (484,6 mil toneladas, 29,4%) e carpa (5,1 mil toneladas, 34%), consolidando seu papel estratégico em diferentes segmentos da produção de alimentos no Brasil.

Terceiro maior do Brasil

O estado ocupa a terceira posição nacional na produção de maracujá (46,4 mil toneladas, 6,5%), erva-mate (134,7 mil toneladas, 13,5%) e pêssego (17,9 mil toneladas, 8,9%). No segmento de frutas secas, destaca-se ainda na produção de noz (216 toneladas, 3%) e no cultivo de pinhão, com 3 mil toneladas, representando expressivos 24,7% da produção nacional. Na área florestal, é o terceiro maior produtor de lenha, com 7,9 milhões de metros cúbicos (14,2%), e na avicultura, tem papel de destaque na produção de ovos de codorna, com 35,6 milhões de dúzias, também equivalentes a 14,2% da produção do país. Esses números refletem a diversidade e a força do agro catarinense em diferentes nichos de mercado.

Quarto maior produtor do Brasil

Santa Catarina também se posiciona como quarto maior produtor do Brasil em importantes cadeias agrícolas, florestais e aquícolas. O estado produziu 8,9 mil toneladas de alho (4,5% da produção nacional) e 26,6 mil toneladas de aveia em grão (2,9%). Na fruticultura, se destaca com 693,3 mil toneladas de banana, respondendo por 10,5% do total brasileiro.

No setor florestal, somou 19,5 mil toneladas de madeira em tora, com 11,3% de participação nacional. Na pecuária leiteira, registrou uma produção de 3,2 bilhões de litros de leite, o equivalente a 9% da produção do país. E na piscicultura, teve papel relevante na criação de tilápia, com 35,7 mil toneladas e 8% de participação nacional. Esses números reforçam o papel de Santa Catarina como um dos estados mais diversificados e produtivos do agronegócio brasileiro.

Líder nas exportações em vários setores do agro

Santa Catarina segue se destacando como um dos principais protagonistas do comércio exterior brasileiro. Dados divulgados recentemente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que o estado ocupa posições de liderança nas exportações nacionais em diversos setores, com forte presença nos mercados de carnes, móveis, frutas e madeira.

De acordo com os números do MDIC, Santa Catarina é atualmente o maior exportador do Brasil de carnes suínas e derivados, com um faturamento expressivo de 1,5 bilhão de dólares. O estado também ocupa o primeiro lugar na exportação de móveis de madeira, somando 245,2 milhões de dólares em receitas, além de liderar o envio de banana para o exterior, com 11,1 milhões de dólares em vendas, e de carne de pato e seus derivados, que movimentaram 13,4 milhões de dólares no período analisado.

Santa Catarina também aparece na vice-liderança nacional em diversas outras cadeias produtivas. O estado é o segundo maior exportador brasileiro de carnes de frango e derivados, com 2,2 bilhões de dólares em faturamento, e de madeira e obras de madeira, segmento que rendeu 1,1 bilhão de dólares em vendas internacionais. Também ocupa a segunda colocação nas exportações de tabaco e derivados, que alcançaram 163 milhões de dólares, de carne de peru e seus derivados, com 71,7 milhões de dólares, e de outras carnes industrializadas, que somaram 119,9 milhões de dólares.

Ainda na segunda colocação nacional, o estado aparece com força nas exportações de maçã, que geraram 25,1 milhões de dólares, de arroz e derivados, com 9,7 milhões de dólares, e de mate e erva-mate, que resultaram em 9,1 milhões de dólares em vendas ao mercado internacional.

Mesmo em setores com maior concorrência, Santa Catarina mantém presença firme. O estado é o terceiro maior exportador do país de ovos e derivados, com 20,3 milhões de dólares, de peixes, crustáceos, moluscos e seus derivados, com 67,2 milhões de dólares, e também de produtos apícolas, segmento que movimentou 10 milhões de dólares em exportações.

Esse desempenho expressivo mostra a força da agroindústria catarinense, baseada em inovação, qualidade e diversificação. A estrutura produtiva do estado é altamente integrada, com destaque para cadeias organizadas, padrões sanitários rigorosos e foco em produtos com valor agregado. Além disso, a localização estratégica e a eficiência logística, com portos de grande capacidade, contribuem para consolidar Santa Catarina como um dos grandes protagonistas das exportações brasileiras.

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

