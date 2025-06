Cresce a venda de mel e derivados na XXIV Feira do Mel de Santa Catarina

Cerca de 56 mil pessoas passaram pelo evento (fotos: Cristina Gallo)

Mais uma vez foram superadas as expectativas, com a comercialização de aproximadamente 54 toneladas de mel e demais produtos das abelhas durante a XXIV Feira do Mel de Santa Catarina , que aconteceu no Largo da Alfândega, Centro de Florianópolis, de 4 a 7 de junho. Em 2024 foram comercializadas em torno de 53 toneladas. Neste ano também houve um aumento no número de visitantes. De acordo com o presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina ( Faasc ), Agenor Castagna, o resultado positivo se deve ao trabalho desenvolvido, com novos feirantes, uma série de novidades como oficinas e lançamento de novos produtos.

A edição de 2025 estava 10 metros mais extensa que ano passado, trouxe 55 marcas de méis somente de Santa Catarina, distribuídos em 35 estandes, com mais de 300 produtores representados, devido à participação de 11 associações. A Feira é organizada pela Faasc, Epagri, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e prefeitura de Florianópolis e tem apoio do Sebrae/SC, Faesc/Senar/SC, UFSC, Cidasc e Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Para Castagna, o principal objetivo da feira foi atingido, de “divulgar o mel e os demais produtos das abelhas catarinenses, ao mesmo tempo em que fortalece a participação dos pequenos produtores familiares no mercado”. A Feira também promove a conscientização ambiental da importância das abelhas para o meio ambiente, já que 70% dos alimentos necessitam da polinização destes insetos. Além disso, é uma oportunidade para adquirir mel e produtos apícolas a preços inferiores aos do mercado varejista.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira deste ano trouxe algumas novidades como oficina de hidromel (para fazer vinho da fermentação do mel em casa), oficina de gastronomia, oficina de confeito de biscoitos, degustação guiada de méis e de sorvete de mel, exposição de fotografias da Epagri e Cidasc e exposição de caixas de abelhas sem ferrão. Também foram distribuídas mudas de plantas nativas pela Epagri e visitas técnicas guiadas pelos agrônomos da Empresa. A UFSC ensinou as pessoas a realizarem a testagem do mel para saber se é falso ou não. Além disso, o público que passou pelo evento participou do sorteio de duas cestas com produtos da Feira e uma caixa de abelhas sem ferrão .

Por: Cristina Gallo – Assessoria de Comunicação Faasc