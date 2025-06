Vice-governadora de Santa Catarina cumpre agenda oficial nos Açores em missão voltada ao fortalecimento do turismo

Texto e fotos: Osvaldo Sagaz / Secom GOVSC

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, iniciou nesta segunda-feira, 16, uma série de compromissos oficiais na Ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, em Portugal. Acompanhada da secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, a vice-governadora Marilisa lidera uma missão internacional voltada à troca de experiências e ao fortalecimento de parcerias estratégicas para Santa Catarina.

O primeiro compromisso do dia da comitiva catarinense foi uma reunião com a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, Dra. Berta Cabral, e com a diretora regional do Turismo, Rosa Costa. No encontro, foram debatidos temas como conectividade aérea, desenvolvimento turístico sustentável e estratégias para ampliar a integração entre os dois destinos, que compartilham laços históricos e culturais profundos.

“Começamos a semana com uma agenda intensa aqui nos Açores, com foco em abrir caminhos para mais cooperação e oportunidades para o nosso turismo. A conexão entre Santa Catarina e Portugal é muito forte, e queremos transformar isso em resultados concretos para nossa economia”, destacou a vice-governadora.

Foto: Reprodução/Secom SC

A missão nos Açores integra o plano do Governo de Santa Catarina de ampliar a visibilidade do estado no cenário internacional, atrair investimentos e fortalecer o setor turístico, um dos principais motores da economia catarinense.

“É importante valorizar o turismo da forma que ele é. Sabemos que, quando trabalhado com estratégia e focado na qualidade dos serviços e dos turistas, e não apenas na quantidade, ele se torna um grande aliado econômico. As ações que o governo está realizando para impulsionar o setor já demonstram resultados positivos, confirmando esse potencial”, reforçou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Nesta segunda-feira feira a vice-governadora e a secretária de Estado do Turismo terão outros agendas de trabalho com representantes do governo de Açores.

“É com muito prazer que recebo a senhora vice-governadora e a secretária de Turismo de Santa Catarina, estado que inclusive temos uma ligação muito forte pelas questões culturais por conta dos açorianos que aqui viviam e que foram para o Brasil. Santa Catarina pra mim é um estado muito especial e pra mim foi muito satisfatória a reunião onde pudemos falar de turismo além de outras pautas importantes”, destacou a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, Berta Cabral.