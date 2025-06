Santa Catarina investe em agricultura sustentável com distribuição de kits para cobertura vegetal

Foto: Marllon Legnaghi/GOVSC

Com sementes de plantas de cobertura para proteger o solo, o projeto Kit Solo Saudável do Programa Terra Boa é umas das práticas agrícolas sustentáveis, para apoiar a melhoria da qualidade do solo e contribuir para a produtividade e a conservação ambiental. Nesse ano já foram entregues 2.147 kits, beneficiando mais de 1.403 produtores, a previsão estimada de investimento total para esse ano é de R$ 9,4 milhões.

O governador Jorginho Mello visitou uma propriedade em Maravilha beneficiada pelo projeto, e pela aquisição de um rolo-faca. “Esse plantio verde não é para a venda, mas tem uma função muito nobre, preparar o solo para a cultura principal, como a soja ou o milho. Com o programa Kit Solo Saudável, o governo fornece sementes para que o agricultor tenha um solo mais fértil, com melhores resultados. É assim que o Estado deve atuar, apoiando quem trabalha e move a nossa economia no campo”, afirma o governador Jorginho Mello.

Cada kit tem o valor de R$ 3 mil. Os agricultores podem quitar o valor em até dois anos, por meio de parcelas anuais e sem juros. Para aqueles que optarem pelo pagamento em parcela única, há um desconto especial de 30% sobre o valor total. Para acessar o agricultor deverá procurar o escritório da Epagri para emitir a autorização e retirar o kit nas cooperativas credenciadas.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em Exercício, Admir Dalla Cort, destaca que o Kit Solo Saudável é mais um dos projetos que incentiva a agregação de valor as propriedades familiares, “esse projeto auxilia na proteção e recuperação da terra, prevenindo erosões e aumentando a fertilidade do solo. Com essa iniciativa, a Secretaria reforça seu compromisso com a agricultura sustentável, geração de renda e a valorização dos produtores rurais”, afirma.

