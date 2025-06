Adapar recebe comitiva do Japão para auditorias sanitárias de carne bovina e suína

Uma comitiva formada por três auditores japoneses visitou o Paraná nesta semana, dando continuidade ao processo de habilitação da carne bovina e suína brasileira para o mercado japonês. Os profissionais foram recebidos por técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com o objetivo de avaliar a estrutura e a eficácia do Sistema Veterinário Oficial Brasileiro (SVO).

Nesta sexta-feira (13), a comitiva esteve na sede estadual da Adapar, em Curitiba, onde conheceu as atividades de rotina da agência e os protocolos sanitários. Segundo o chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, essa etapa é fundamental para avançar nos pontos que ainda estavam em aberto sobre a abertura deste mercado.

“Finalizamos essa etapa crucial neste processo de estreitar relação com o Japão. Eles tiveram acesso a informações do nosso serviço sanitário como um todo, avaliamos de forma benéfica essa visita. A delegação japonesa irá elaborar um relatório formal sobre o tema e outras etapas ainda serão cumpridas”, afirmou Dias.

Além da Capital, os auditores também estiveram no Escritório Local da Adapar em Cascavel, na quinta-feira (12). Na ocasião, tiveram os primeiros contatos com o serviço sanitário paranaense e puderam conhecer com mais profundidade o cenário regional e estadual.

Durante a visita, os técnicos da Adapar e os representantes do governo brasileiro responderam a diversas perguntas da comitiva, especialmente sobre rastreabilidade, trânsito de animais e sistemas de controle.

AUDITORIA– A Adapar foi um dos órgãos sanitários brasileiros selecionados pela comitiva japonesa para o intercâmbio de informações. Ao longo da semana, o grupo também visitou a Superintendência Federal da Agricultura em Santa Catarina, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agropecuário de Santa Catarina (Cidasc) e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), no Rio Grande do Sul. A visita ao Paraná encerrou oficialmente a agenda da comitiva no país.