Brasil registra avanço na demanda por livros em 2024

A produção literária no Brasil tem avançado com solidez em 2024, impulsionada por obras que combinam temas sociais, conhecimento técnico e linguagem acessível. Segundo o 13º Painel de Varejo de Livros no Brasil, pesquisa realizada pela Nielsen Book e divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), o setor registrou um crescimento de 18,36% no faturamento no último período do ano, totalizando R$ 329,28 milhões.

Em paralelo, a produção científica nacional também tem se mantido expressiva. Apenas no primeiro semestre de 2024, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações registrou 9.095 artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos internacionais.

Nesse cenário, a Cevi Editora concedeu o Selo Destaque 2024 a dois autores com atuação nas áreas de saúde, cidadania e infância.

A primeira homenageada, Denise Lucena S. Balbino, foi reconhecida pela obra Justiça Social e Saúde – Políticas Inclusivas para Todos. Com formação pela Universidade de Brasília, Harvard University e Texas A&M School of Law, Denise é especialista em políticas públicas, direito comparado e governança. A autora afirma: “Escrever é sistematizar aprendizados e oferecer caminhos reais para problemas complexos. A literatura técnica precisa ser útil, aplicável e sensível às desigualdades sociais”.

Segundo Denise, sua obra tem sido aplicada em universidades e por gestores públicos em discussões sobre políticas de saúde, inclusão e combate ao racismo estrutural.

Outra homenageada foi a cirurgiã-dentista Jessica Mazini, autora da obra bilíngue As Aventuras do Dentinho do Tommy. A publicação combina literatura infantil com orientações de primeiros socorros baseadas em protocolos da American Dental Association (ADA). Jessica explica: “O livro nasceu da prática clínica e de escutar mães e pais aflitos. Ensinar é prevenir. E prevenir é cuidar com empatia”.

Durante a cerimônia do Selo Destaque 2024, o educador Hewerton Scheidegger foi indicado formalmente à edição de 2025 pela Cevi. Em sua palestra “Formar para a Mudança”, destacou: “Literatura é liderança silenciosa. Um livro bem escrito forma pessoas, constrói legados e amplia horizontes — tanto para quem lê quanto para quem escreve”. Hewerton atua em programas de capacitação no Brasil e no exterior.

Os três autores orientam que a escrita técnica deve responder a demandas concretas da sociedade. Denise recomenda: “Comece por identificar uma lacuna de conhecimento. Um bom livro nasce de uma pergunta que ainda não foi bem respondida”. Jessica acrescenta: “Pense no leitor como alguém que precisa de acolhimento e clareza. A linguagem acessível não é simplificação — é inclusão”. Hewerton resume: “A escrita profissional exige intencionalidade. Cada capítulo deve contribuir para a transformação que o autor deseja provocar”.

De acordo com o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), iniciativas de estímulo à autoria e democratização do livro contribuem para reduzir desigualdades e ampliar o acesso à educação no país.