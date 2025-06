Estado promove atrativos, produtos e serviços do turismo religioso na ExpoCatólica 2025

O Governo do Estado, por meio de seu órgão de promoção comercial do turismo, Viaje Paraná, participa e apoia entre os dias 3 a 6 de julho da ExpoCatólica, evento ligado ao segmento de turismo religioso, em São Paulo. Para a ocasião, o órgão contará com estande de divulgação de atrativos estaduais, além de co-expositores interessados.

O evento de alcance internacional visa promover produtos e serviços para a Igreja, com foco também nos viajantes movidos pela fé, um dos maiores segmentos turísticos ofertados no Brasil. Segundo os organizadores, essa é a feira católica mais visitada no mundo, promovendo negócios e reunindo pessoas, instituições e empresas comprometidas em fortalecer o segmento.

O turismo do Estado já havia participado com co-expositores na última edição da feira, em 2024. Naquela ocasião, o evento atingiu a marca de 30 mil visitantes, 200 expositores e 22 eventos simultâneos, impactando, ao todo, um público de cerca de um milhão de pessoas.

Nesse ano, o órgão terá em seu estande cerca de 10 co-expositores, ligados a diferentes áreas, oferecendo produtos e serviços turísticos relacionados com a fé no Estado. Eles são, em geral, agências de viagens, associações, representantes de igrejas, templos e santuários, além de órgãos municipais de turismo.

“Estamos falando de um segmento que impacta diretamente a vida de pessoas, porque temos muitos devotos, de diferentes matrizes, com vontade de viajar em prol da sua fé. Participar da feira é uma boa oportunidade do Estado mostrar seu potencial nesse segmento”, explicou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

“Além disso, estamos oportunizando que co-expositores mostrem seu trabalho e o que tem a oferecer para esse trade bem específico do turismo, que trabalha com as viagens religiosas”, completou.

POTENCIAL– Ao lado do Viaje Paraná, o Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso – coordenado pela Secretaria do Turismo (Setu-PR), também marca presença no estande. O foco é promover e divulgar potenciais relacionados a esse segmento – o terceiro maior em número e oferta de atrativos no Estado. Conforme mapeamento, dos 2.150 atrativos paranaenses catalogados, 494 são religiosos e estão espalhados por todas as regiões.

Dentro da fé católica, o Estado conta com opções turísticas como a Rota do Rosário (Norte Pioneiro), Rota da Fé (Nororeste) e os Caminhos de São Miguel (Campos Gerais). Juntas, as três rotas religiosas somam 876 quilômetros de caminhos que passam por igrejas, santuários e atrativos ligados ao turismo da fé.

Há também o 1º Caminho Iniciático de Santiago, em Campo Mourão (Noroeste) , que teve a sua sinalização turística entregue pela Secretaria do Turismo, por meio do Programa Paraná + Infra, neste ano. Inspirado no famoso Caminho de Santiago de Compostela – uma das rotas mais antigas da Europa, da França à Espanha –, o roteiro paranaense conta com percurso de 104 km, passando por Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Fênix e Barbosa Ferraz.

Outros exemplos são a Catedral de Maringá (Noroeste); o Santuário de São Miguel Arcanjo – que conta com uma estátua de 19,2 metros de altura, a terceira maior do mundo dedicada ao santo – em Bandeirantes (Norte Pioneiro), que será palco do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso em 2026 ; a Igreja de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Estado, em Paranaguá (Litoral); e muitos outros.

Além disso, o Paraná também possui muitos potenciais ligados a outras matrizes religiosas, como a Mesquita e o Templo Budista em Foz do Iguaçu (Oeste), o Santuário da Fé Espírita Reino de Baluaê, em Terra Roxa (Oeste) e o Terreiro Pai Maneco, em Curitiba, por exemplo.

PROGRAMAÇÃO– Durante a feira acontecem diversos eventos simultâneos, como congressos, fóruns e seminários. Os temas variam entre turismo religioso, catequese, tecnologia, espiritualidade, empreendedorismo, comunicação, cultura e cinema. Confira a programação completa AQUI .