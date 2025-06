Senagri: profissionais da Cidasc representam Santa Catarina em evento nacional sobre insumos agropecuários no Pará

Foto: Senagri 2025

Profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) participaram do 2º Seminário Nacional sobre Insumos Agropecuários (Senagri), realizado entre os dias 10 e 12 de junho, no Hangar Convenções e Feira da Amazônia, em Belém (PA). O evento reuniu especialistas de todo o país para debater os principais temas relacionados à defesa agropecuária e ao uso de insumos no setor produtivo.

O Senagri é promovido pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), com apoio oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), de órgãos estaduais de defesa agropecuária e de entidades representativas do agronegócio nacional. De caráter bienal, o seminário se consolida como um dos principais fóruns técnicos do Brasil voltados à discussão e atualização das políticas públicas e práticas regulatórias ligadas à agropecuária.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o evento, o engenheiro-agrônomo da Cidasc, Matheus Mazon Fraga, foi um dos palestrantes do Encontro Nacional de Fiscalização de Agrotóxicos (Enfisa), no dia 10 de junho, com a exposição “Contribuição dos órgãos estaduais para o regulamento da Lei n.º 14.785, de 2023”. A apresentação foi destinada a um público técnico composto por servidores estaduais da defesa agropecuária, auditores fiscais federais e representantes do setor regulado.

Foto: Reprodução/Secom SC

Já no dia 12 de junho, a engenheira-agrônoma da Cidasc, Fabiana Alexandre Branco, compartilhou a experiência de Santa Catarina no combate à praga Cydia pomonella, com a palestra “Estratégias de atuação na recente detecção de Cydia pomonella no Brasil”, dentro do eixo temático sobre risco fitossanitário.

Também representaram a Cidasc no evento a médica-veterinária e diretora de Defesa Agropecuária, Débora Reis Trindade de Andrade, que participou nos dias 10 e 11 da reunião do Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa), em nome da presidente da companhia, Celles Regina de Matos; o engenheiro-agrônomo Diego Medeiros Gindri, gestor do Departamento Estadual de Educação Sanitária, que participou no dia 10 de junho da Reunião Nacional de Educação Sanitária e Comunicação em Defesa Agropecuária, com o tema: “Metodologias aplicadas à Educação Sanitária”; e o engenheiro-agrônomo Gunter Halmann, do Departamento Regional de Chapecó.

Foto: Reprodução/Secom SC

A participação dos engenheiros-agrônomos da Cidasc no Senagri foi viabilizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC).

Programação técnica e integrada

Além do Senagri, aconteceram de forma simultânea os seguintes eventos: Encontro Nacional sobre Sementes e Mudas (Enasem), Encontro Nacional de Fiscalização de Agrotóxicos (Enfisa), Encontro Nacional sobre Sanidade Vegetal (Ensave) e o Fórum Nacional de Executores de Defesa Agropecuária (Fonesa).

A programação do seminário foi composta por 60 palestras técnicas, divididas em 16 eixos temáticos, abordando temas como agrotóxicos, bioinsumos, fertilizantes, produtos veterinários, sanidade vegetal, agropecuária digital, inovação tecnológica e segurança zoossanitária.

Entre os temas debatidos nas plenárias e mesas-redondas, destacaram-se: o mercado mundial de bioinsumos; o registro de agrotóxicos no Brasil e no mundo; os desafios do Agro 4.0; agricultura tropical e sustentabilidade; além da importância estratégica da Amazônia na geopolítica internacional e na produção agropecuária nacional.

O evento também contou com feira de insumos agropecuários, exposição de produtos regionais e artesanais, apresentações culturais e outras atividades paralelas.

Próxima edição Senagri 2027 será em Santa Catarina:

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o encerramento do evento, foi anunciado que Santa Catarina sediará a próxima edição do Senagri, prevista para junho de 2027. A escolha do Estado reconhece o protagonismo catarinense em defesa agropecuária e o compromisso com a inovação e a segurança no setor produtivo.

O anúncio reforça o papel da Cidasc como referência nacional e projeta o Estado como anfitrião de um dos mais importantes encontros técnicos do país voltado à sanidade agropecuária.

