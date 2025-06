Agricultura familiar participa da ExpoSuper 2025 com 40 empreendimentos

A participação dos empreendimentos rurais na feira é um passo importante para que produtos de excelência ganhem espaço nas gôndolas dos supermercados catarinenses e brasileiros (Fotos: Aires Mariga/Epagri)

Neste ano, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, por meio das empresas vinculadas Epagri, Cidasc e Ceasa, é responsável pela organização da participação de 40 empreendimentos da agricultura familiar na ExpoSuper 2025. Esta é a maior feira de negócios do varejo supermercadista de Santa Catarina, promovida pela Associação Catarinense de Supermercados (ACATS), de 16 e 18 de junho, em Balneário Camboriú.

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, essa ação reforça o compromisso do governo catarinense em promover a inserção dos agricultores no mercado varejista, oferecendo apoio técnico e estruturando o acesso a uma vitrine de negócios de grande visibilidade. “A participação desses agricultores não apenas fortalece os laços entre o campo e a cidade, como também amplia as oportunidades de negócios sustentáveis e a valorização dos alimentos produzidos por famílias rurais. Trata-se de um passo importante para que produtos de excelência ganhem espaço nas gôndolas dos supermercados catarinenses e brasileiros”, destaca Dirceu.

Foto: Reprodução/Secom SC

A feira oportuniza a visibilidade de pequenos e médios empreendedores junto ao setor supermercadista catarinense, proporcionando a expansão de negócios das pequenas propriedades. “A ExpoSuper representa uma oportunidade estratégica para que os agricultores tenham acesso à inovação, ampliem seus conhecimentos e compartilhem experiências. Além de fomentar a geração de renda, o evento contribui para a valorização da produção local e o fortalecimento da agricultura familiar em nosso Estado”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em exercício, Admir Dalla Cort.

Diversidade da produção rural catarinense

Segundo a coordenadora do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, Telma Köene, os produtos levados à ExpoSuper são de diferentes regiões de SC e refletem a diversidade e a qualidade da produção rural catarinense. Entre os destaques estão os orgânicos, como bananas, sucos e vinhos, verduras, frutas e mel , todos certificados.

Também estarão presentes cooperativas como a Coopertaió, com panificados, mel, geleias e alho, a Cooperban, referência na produção de bananas, e a Copperserra, com maçãs e produtos derivados. A feira contará ainda com alimentos de origem animal inspecionados pela Cidasc, como ovos, embutidos, torresmo e hambúrgueres artesanais, além de queijos e kefir, agregando ainda mais valor à produção rural do estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

Telma relata que, além de espaço para exposição e comercialização, os empreendimentos participarão de palestras e oficinas voltadas ao setor varejista. “Essa ação contribui para a qualificação dos agricultores e facilita a compreensão das exigências e dinâmicas do mercado”, explica.

A Exposuper

Na ExpoSuper 2025 mais de 300 expositores apresentarão os últimos lançamentos em produtos, serviços e tecnologias para o setor supermercadista. Realizado no ExpoCentro, às margens da BR-101, o evento reúne milhares de visitantes de todo o país, entre eles proprietários, diretores, executivos e compradores do setor supermercadista. A programação também conta com palestras e painéis sobre tendências, estratégias, soluções, novas tecnologias e cultura da inovação.

Serviço:

O quê: ExpoSuper 2025

ExpoSuper 2025 Quando: de 16 e 18 de junho de 2025

de 16 e 18 de junho de 2025 Onde: Expocentro, localizada na avenida Marginal Oeste, BR-101, nº 4250, Balneário Camboriú, SC

