Governo do Tocantins celebra recorde histórico na safra de grãos e consolida protagonismo no agro nacional

Soja segue como carro-chefe da produção, com uma área cultivada de 1,57 milhão de hectares e uma produção superior a 5,86 milhões de toneladas - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), comemora a maior safra de grãos da história do estado. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção da safra 2024/2025 atingiu 9,46 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 17% em relação à safra 2022/2023, que até então era a maior já registrada, com 8,01 milhões de toneladas.

Esse avanço histórico confirma a força e o dinamismo do agronegócio tocantinense, impulsionado tanto pelas commodities tradicionais quanto pelo avanço de culturas emergentes, que vêm diversificando e fortalecendo a pauta agrícola do estado.

Soja e milho mantêm liderança com aumento de produtividade

A soja segue como carro-chefe da produção, com uma área cultivada de 1,57 milhão de hectares e uma produção superior a 5,86 milhões de toneladas, representando aproximadamente 62% de toda a produção de grãos do Tocantins. A produtividade da oleaginosa teve um salto significativo: saiu de 3.141 kg/ha na safra anterior para 3.773 kg/ha neste ciclo, um crescimento de quase 19%, o que equivale a um acréscimo de aproximadamente 12,6 sacas por hectare.

O milho em grão também apresentou desempenho expressivo, com destaque para a segunda safra. A área de plantio cresceu 17,4%, passando de 395 mil hectares para mais de 463 mil hectares, resultado direto do investimento em tecnologia, manejo eficiente e planejamento estratégico por parte dos produtores rurais.

Arroz e sorgo consolidado

O arroz continua sendo um dos pilares da produção agrícola do Tocantins, especialmente nas várzeas tropicais irrigadas. Na safra atual, o grão ocupou 133,6 mil hectares, com uma produção de 779 mil toneladas. Já o sorgo, cultura de destaque pela sua resiliência e boa adaptação às condições climáticas locais, manteve uma área de 56,3 mil hectares, com produção estimada em 120 mil toneladas.

Safra recorde e cenário de expansão

Para o engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, os resultados desta safra reforçam o protagonismo do Tocantins no cenário agrícola brasileiro. “Essa safra histórica não é fruto do acaso. É resultado da organização dos produtores, uso intensivo de tecnologias e também das ações estratégicas do Governo do Tocantins, que tem investido na infraestrutura logística, fortalecido a assistência técnica, incentivado o crédito rural e promovido políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor.Temos preços de terra atrativos, uma grande bacia hidrográfica, áreas pecuárias passíveis de conversão para cultivo e um setor produtivo atento às oportunidades. Estamos colhendo os frutos de uma agricultura que combina produtividade, sustentabilidade e visão estratégica”, destaca.

Produção da safra 2024/2025 atingiu 9,46 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 17% em relação à safra 2022/2023 - Seagro/Governo do Tocantins