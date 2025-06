Em seis anos, Paraná eleva produção de suínos em 34% e de frangos em 24,4%

Líder nacional na produção de carne de frango e vice-líder na suína, a pecuária paranaense segue ampliando a sua participação no mercado de proteína animal do Brasil, com reflexo direto nas exportações. Nos últimos seis anos, o Estado registrou um aumento de quase 34% na suinocultura e de 24,4% na criação de galinhas para abate, com expectativa de nova alta em 2025 após o recorde de produção de carne de frango, suína e bovina no 1º trimestre deste ano.

Em 2018, as granjas e frigoríficos instalados em todo o Paraná entregaram aos mercados nacional e internacional 1,8 bilhão de frangos. Ao final de 2024, este volume já havia saltado para mais de 2,2 bilhões de aves, com crescimento contínuo de desempenho nos últimos seis anos.

Mesmo em um patamar elevado, 2025 começou com um aumento de 10,45 milhões de unidades produzidas de janeiro a março, no comparativo com os mesmos meses do ano anterior. Atualmente, 34,6% de toda a carne de frango produzida no Brasil – seja para abastecimento do mercado interno ou para exportação – é originada no Estado. A fatia do Paraná é bem maior do que a dos demais principais estados produtores: Santa Catarina (14%) e Rio Grande do Sul (11,5%).

Foram necessários apenas 17 anos para que os pecuaristas paranaenses dobrassem o seu ritmo de produção de carne de frango – eram 1,1 bilhão de aves em 2007, primeira vez que o Paraná chegou no marco do bilhão, chegando a 2,2 bilhões de abates anuais ao final do ano passado. Em 1997, por exemplo, foram abatidos 425 milhões de aves.

SUINOCULTURA– Depois de uma leve redução de 0,7% entre 2018 e 2019, a produção de carne suína cresceu por cinco anos consecutivos no Paraná nos anos recentes. Em 2018, foram abatidos 9,3 milhões de porcos, número que ultrapassou a barreira de 12,4 milhões de animais em 2024, uma variação de 34% no período.

No 1º trimestre de 2025, uma nova boa notícia para a suinocultura paranaense: houve um aumento de 32,5 mil unidades produzidas em relação aos três primeiros meses de 2024. Com isso, o Estado passou a responder por 21,9% da produção brasileira, atrás apenas de Santa Catarina, responsável por 29,4% da participação nacional.

A cadeia econômica ligada à carne suína no Paraná precisou de apenas 14 anos para mais do que dobrar o seu volume de produção. Em 2010, foram 5,4 milhões de porcos abatidos, passando para os atuais 12,4 milhões de abates ao ano.

