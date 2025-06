Alta de 26,2%: Paraná já recebeu 584 mil turistas estrangeiros em 2025

O Paraná segue em alta na promoção de seus atrativos e captação de visitantes estrangeiros. O Estado já recebeu mais de 584,7 mil turistas internacionais entre janeiro e maio, um aumento de 26,2% no comparativo com os primeiros cinco meses de 2024, quando foram registrados 463,1 mil turistas estrangeiros.

Os dados foram divulgados nesta semana pela Agência Brasileira de Promoção do Turismo Internacional (Embratur), com base em dados da Polícia Federal (PF) . Com o acumulado total dos cinco primeiros meses, o Paraná mantém a posição de quarto maior portão de entrada turistas internacionais no Brasil em 2025, atrás apenas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

O secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, ressalta que os números só confirmam a onda positiva do setor paranaense. “O Paraná tem muito a oferecer. Em apenas cinco meses de 2025, já ultrapassamos mais da metade de toda a recepção de turistas estrangeiros do ano passado, que foi de 912 mil”, destaca o secretário. "O governador sabe da importância desse setor na vida das pessoas e das empresas, e por isso teve uma decisão acertada de enxergar o potencial do Paraná nesta área”.

Dentre os cinco primeiros meses do ano, abril registrou o maior crescimento. Foram 104,7 mil turistas estrangeiros recepcionados no Estado, resultado 101,9% maior na comparação com o mesmo mês em 2024. Foi o melhor abril na chegada de turistas internacionais desde 2018. Já janeiro de 2025 teve o melhor desempenho do mês da história, com a recepção de 206,8 mil turistas internacionais.

MAIO COM CRESCIMENTO – Especificamente em maio, o Paraná recebeu mais de 53,8 mil turistas estrangeiros, um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo mês de 2024. O número corresponde a 11,6% de todos os viajantes desta categoria que entraram no País exclusivamente em maio deste ano (mais de 461,3 mil).

“Os turistas de fora do País são responsáveis por injetar muito dinheiro na economia, com moeda estrangeira. A capacitação de agentes de viagens em convenções, a divulgação do Paraná em eventos mundiais do setor e o contato com as grandes operadoras são algumas das nossas frentes de atuação, que têm impactado no aumento das chegadas internacionais”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado.

ORIGEM E ACESSO– Entre janeiro e maio deste ano, os turistas de países vizinhos foram os que mais visitaram o Paraná. Ao todo, o Paraguai enviou 234,5 mil viajantes (40,1%), seguido pela Argentina, com mais de 220 mil turistas (37,6%). Na sequência aparecem os Estados Unidos, com 16,4 mil (2,8%); Chile, com 11,7 mil (2%); e Reino Unido, com 8,4 mil viajantes (1,4%).

O principal meio de entrada dos viajantes foi por via terrestre, com mais de 562,2 mil turistas (96,1%) atravessando fronteiras terrestres para chegar ao Estado. Também foram registradas 19,4 mil chegadas por via aérea, um crescimento de 64% na comparação com o período de 2024, quando 11,8 mil estrangeiros chegaram por meio dos aeroportos paranaenses.

BRASIL– De janeiro a maio de 2025, o Brasil recebeu 4.887.229 visitantes internacionais. O quantitativo representa 70% da meta estipulada para o ano pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, que prevê a chegada de 6,9 milhões de turistas ao País até dezembro. Os dados mostram a força de mercados estratégicos da América do Sul, com Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, somando 3,1 milhões de turistas.