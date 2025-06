Educação sanitária é base para trabalho de defesa agropecuária mais eficiente

Ações educativas são base do trabalho de defesa agropecuária, realizado pela Cidasc, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

As ações de sanidade animal, sanidade vegetal e de inspeção sanitária são parte das atividades diárias da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), órgão oficial de defesa agropecuária de Santa Catarina. O sucesso destas iniciativas depende também do envolvimento dos produtores rurais, das agroindústrias e da população em geral, para que adotem boas práticas.

É neste aspecto que a educação sanitária entra em cena. As ações educativas são fundamentais para envolver a sociedade e fazê-la compreender a importância da defesa agropecuária, que visa promover a saúde pública. Na Cidasc, elas são a base do trabalho e começam pela orientação aos produtores rurais: engenheiros-agrônomos, médicos-veterinários e técnicos agrícolas explicam a razão pela qual as normas sanitárias foram criadas e motivam o produtor a colocá-las em prática.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, lembra que educar é o ato de instruir no sentido amplo, transferindo de geração a geração os valores e os conhecimentos.“O educador sanitarista é o profissional que dedica seu tempo para a orientação de uma população sobre temas de saúde. É aquele que promove saúde, por isso ele é sanitarista: porque pensa coletivamente e põe seu conhecimento à serviço de todos, pensando na saúde única, na qual a saúde humana, animal, vegetal e ambiental conversam entre si”, explica a presidente.

Além da orientação aos produtores, há também projetos de educação sanitária que se destinam a públicos específicos. O mais longevo é o Sanitarista Junior, que leva temas relacionados à defesa agropecuária para a sala de aula, atendendo ao ensino fundamental. A cada ano, são atendidos milhares de estudantes nas escolas parceiras do projeto, com atividades interdisciplinares que abordam assuntos como prevenção de doenças nos animais de produção e cuidados sanitários na produção de alimentos. Ao completar as lições ministradas durante o ano letivo, o estudante recebe o diploma de sanitarista junior e se torna um multiplicador daqueles conhecimentos.

Outro projeto de educação sanitária desenvolvido pela Cidasc é o Sanitarista Acadêmico, cujo objetivo é a aproximação entre escolas técnicas, faculdades e o serviço de defesa agropecuária. Deste modo, os profissionais da Cidasc contribuem com a formação dos futuros profissionais, relatando a prática do trabalho, e mantêm-se atualizados sobre a produção de conhecimento relacionada ao agro.

Na Cidasc, cada profissional em atividade de campo é também um educador, trabalhando para compartilhar conhecimentos e engajar a sociedade na prevenção de doenças e pragas que possam afetar a saúde humana ou a produção de alimentos. Portanto, merecem o reconhecimento por sua atuação, que foi decisiva para resultados como a erradicação da febre aftosa e da Cydia pomonella, gerando benefícios sociais e econômicos.

