Governo apresenta iniciativas e possibilidades no setor agroindustrial para cooperativas

O Governo do Estado, por meio das secretarias da Agricultura e do Abastecimento e da Indústria, Comércio e Serviços, e da Invest Paraná, começou nesta quarta-feira (11) visitas a algumas das cooperativas do Paraná para fortalecer o alinhamento de projetos com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da agropecuária. As reuniões se estendem até esta sexta-feira (13).

Pela manhã a comitiva com os secretários Marcio Nunes (Agricultura e Abastecimento) e Marcos Brasil (Indústria, Comércio e Serviços), e o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, esteve na Lar Cooperativa, em Medianeira, no Oeste. À tarde a reunião foi na Frimesa, no mesmo município.

Entre os investimentos do Governo apresentados estão os cerca de R$ 3,7 bilhões em recursos para melhorias em estradas rurais, dentro do programa Estradas da Integração. Desse total, R$ 2 bilhões serão para pavimentação de trechos relevantes, especialmente aquelas ligadas às cadeias de produção de leite, suíno, frango e peixe.

O Governo também está destinando R$ 3,7 milhões para que municípios e consórcios municipais comprem maquinários que servirão para manter as estradas em perfeitas condições de trafegabilidade. Os equipamentos ajudarão também no manejo de solo, terraplanagem e auxílio na infraestrutura de produção, podendo auxiliar ainda nas áreas urbanas.

“São investimentos importantes para a chegada de insumos e saída de produtos, como também para garantir qualidade de vida aos moradores das regiões rurais, que também terão melhoria no acesso a escolas, hospitais, turismo e melhor comodidade no dia a dia”, disse o secretário Marcio Nunes.

Ele afirmou que o investimento em estradas faz parte do esforço que o Estado tem feito para melhorar a conservação de solos e água, de combate à erosão e de aumento da fertilidade do solo.

RENOVAÇÃO ENERGÉTICA – O trabalho que tem sido feito para ampliar o uso de energia renovável no Paraná, por meio do Programa Paraná Energia Rural Renovável (RenovaPR), também está sendo apresentado. Prestes a completar quatro anos, o programa, executado pelo IDR-Paraná, já acatou 9.770 projetos.

Foram investidos R$ 1,53 bilhão, com o Estado equalizando as taxas de juros para agricultores familiares. Para médios e grandes, a equalização é de 3 pontos percentuais até investimentos de R$ 500 mil, e de 5 pontos percentuais para biogás/biometano.

Os representantes do Estado também têm discutido com as lideranças das cooperativas formas de ampliar o acesso à energia de qualidade no meio rural. A intenção é fazer pelo menos 12 mil ligações trifásicas nos próximos cinco anos.

“O potencial econômico da agropecuária paranaense, aliado à força das cooperativas, coloca o Paraná em destaque no cenário mundial. Essa relevância leva o Governo do Estado a concentrar esforços, em suas diversas áreas, para oferecer as melhores condições à atração de investimentos no setor, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas no presente e preparar o Estado para o futuro. E a inovação é o caminho”, disse o secretário Marcos Brasil.

FIDC AGRO – Também foi apresentado às cooperativas o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas Cadeias Produtivas do Agro (FIDC Agro Paraná). O projeto inédito foi lançado pelo Governo do Estado na B3, em São Paulo, para o financiamento do agronegócio.

A meta é alavancar R$ 2 bilhões, com aporte inicial de R$ 150 milhões da Fomento Paraná, que já dispõe de R$ 200 milhões para alavancar fundos da mesma natureza. A gestão do FIDC Agro Paraná é da Suno Asset, escolhida em chamada pública.

O FIDC Agro Paraná funciona como uma espécie de “guarda-chuva”, sob o qual cooperativas e empresas integradoras podem participar, por meio da criação de outros fundos vinculados, e oferecer condições facilitadas de financiamento para melhorias e ampliação das atividades agrícolas com compra de máquinas, equipamentos, sistemas de irrigação e logística.

COOPERA– O Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar (Coopera Paraná) também tem sido mostrado às direções das instituições cooperativas. É uma política governamental com objetivo de fortalecer as cooperativas e associações por meio de ações integradas entre setores público e privado.

Nos últimos anos o programa atendeu 117 entidades, beneficiando aproximadamente 30 mil agricultores familiares. Os investimentos alcançaram mais de R$ 92 milhões.

MAIS VISITAS – A visita continua nesta quinta-feira (12) na C.Vale, em Palotina (Oeste), e na Cocamar, em Maringá (Noroeste), com a presença também do secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. Na sexta-feira (13) as reuniões acontecerão com as diretorias da Coamo, em Campo Mourão (Centro-Oeste), e da Integrada, em Londrina (Norte), com o secretário das Cidades, Guto Silva; e o secretário da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani.