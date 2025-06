Fiocruz firma acordo em prol de vacinas com Instituto Pasteur e Sanofi

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Institut Pasteur e a empresa farmacêutica Sanofi assinaram, durante a recente visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França, um acordo para aumentar a cooperação científica e técnica em prol de avanços na produção de vacinas. A parceria deve prevê a combinação e o intercâmbio de conhecimentos, recursos e cientistas entre as instituições.

Os três institutos já são parceiros em projetos de imunização, como na transferência de tecnologia da vacina injetável da polimielite da Sanofi para a Fiocruz e na participação da fundação brasileira como um dos 30 membros da Rede Pasteur, um grupo de institutos engajados desafios globais da saúde pública, como o acesso a vacinas.

Para o presidente da Fiocruz, Mario Moreira, a aliança reitera o compromisso histórico da Fundação com o acesso universal à vacinação, a partir do fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e da inovação para o desenvolvimento de insumos em saúde.

“Esse memorando, assinado durante missão brasileira à França, honra o papel histórico da Fiocruz como grande produtora de insumos de saúde, atuando diretamente para a redução das desigualdades. Vacina é vida”, destacou Mario Moreira. “Garantir a produção e o acesso a vacinas sempre foi uma das bases da nossa atuação e esse compromisso se renova mais uma vez diante da parceria firmada hoje com estes grandes atores do cenário global”.

O documento foi assinado, em 5 de junho, pelo representante do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/ Fiocruz), Mauricio Zuma; o chefe de Operações Comerciais para Região Internacional da Sanofi, Stephen Alix; a vice-presidente executiva de Transferência de Tecnologia e Parcerias Industriais do Institut Pasteur, Isabelle Buckle; e o presidente do conselho administrativo do Institut Pasteur, Yves Saint-Geours.

“Essa parceria fortalece a colaboração tecnológica e científica entre o Brasil e a França para o desenvolvimento conjunto de imunizantes inovadores e acessíveis para toda a população, e abre as portas para uma cooperação mais ampla e efetiva na área de inovação com estes parceiros”, afirmou Mauricio Zuma.

De acordo com a presidente do Institut Pasteur, Yasmine Belkaid, o memorando fortalecerá a colaboração com a Fiocruz e a Sanofi, “duas parceiras estratégicas do Instituto Pasteur”. E acrescentou: “estamos convencidos de que é reunindo todos os atores, tanto acadêmicos quanto industriais, seremos capazes de acelerar o desenvolvimento de soluções de vacinas e, assim, nos tornarmos mais eficazes no combate a doenças infecciosas e emergentes. Essa abordagem está totalmente alinhada à ambição do nosso plano estratégico Pasteur 2030, que visa transformar rapidamente pesquisas científicas inovadoras em aplicações práticas para enfrentar os desafios globais da saúde”.

Segundo o diretor-geral de Vacinas da Sanofi no Brasil, Guillaume Pierart, esta aliança estratégica cria um ecossistema único de colaboração, que permitirá acelerar o desenvolvimento de imunizantes para enfrentar os desafios de saúde pública, atuais e futuros. “Com isso, fortalecemos nosso compromisso histórico com o Brasil e reafirmamos nossa visão de que parcerias público-privadas são fundamentais para garantir o acesso equitativo a imunizantes de alta qualidade e dar ainda mais robustez ao SUS para a proteção da população contra doenças infecciosas”, avaliou.