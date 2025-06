Paraná leva empresas para a maior feira de turismo de negócios da América Latina

De maneira inédita, o Paraná levou empresas e entidades à 25ª edição da Fiexpo Latin América, maior evento de turismo de negócios do continente, que acontece nesta semana em San José, capital da Costa Rica. O Paraná, que participa pela primeira vez desta feira internacional, é o único estado brasileiro com um estande no local, instalado bem ao lado da Embratur. A Fiexpo conecta destinos e fornecedores com compradores e produtores de eventos de alto nível de todo o mundo.

Para promover o networking e atrair eventos e investimentos para o Estado, o Viaje Paraná, órgão do governo estadual responsável pela promoção do turismo, convidou seis co-expositores, cada qual com uma mesa individual dentro do estande para reuniões e rodadas rápidas de negócios. Eles foram selecionados por meio de manifestação de interesse. Participam o Curitiba Convention, a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, Millennium Viagens Corporativas, Hospeda Eventos, Entre Turismo Travel Agency e Café Carlópolis Gourmet.

“A procura pelo Paraná como destino de eventos nacionais e internacionais tem crescido muito, especialmente em Foz e em Curitiba, e é fundamental reforçar a divulgação junto a esse público internacional que trabalha no segmento e busca cada vez mais alternativas de bons destinos, com segurança e infraestrutura”, destacou o presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes. “Os negócios são fechados entre entes privados, daí a importância de trazermos empresas e conventions bureaus conosco”, completou.

Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, lembrou que, em 2024, Foz do Iguaçu (Oeste) chegou ao 3º lugar do ranking das cidades brasileiras que mais sediaram eventos internacionais, atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo, segundo o ranking do ICCA Country and City. Curitiba também apareceu na listagem, com oito eventos realizados.

“O Paraná pontua novamente ao participar desta feira, sobretudo após o reconhecimento internacional de Foz na captação de programações internacionais. Aqui está reunido todo o trade do Turismo de Negócios e Eventos, que tem a agora a oportunidade de realizar encontros no Paraná. Isso vai somar e será positivo aos nossos municípios, que já competem com grandes players do setor nesse segmento”, explicou.

Para dimensionar, um único evento, como a XIX Conferência Mundial da Maçonaria Regular realizada em Foz do Iguaçu no final de 2024, por exemplo, reuniu 1,3 mil participantes vindos de 33 países no município em uma mesma semana, resultando em maior ocupação hoteleira, consumo nos restaurantes e faturamento para o comércio e prestadores de serviços.

Nessa mesma linha, para 2025, o Viaje Paraná captou nove convenções de grandes operadoras de turismo nacionais e internacionais – cinco delas já realizadas, nos municípios de Foz do Iguaçu e Curitiba. Juntos, os eventos trouxeram mais de 1,9 mil agentes de viagens para o Estado, movimentando ambos os destinos. A expectativa é que até o fim deste ano o Paraná receba mais de 5,3 mil agentes do setor com as convenções.

OPORTUNIDADE DE MERCADO– A prospecção de negócios aos co-expositores que participam da Fiexpo Latin América no estande do Estado é muito boa, uma vez que a última edição do evento contou com aproximadamente 1.100 hosted buyers (profissionais em busca de fornecedores para fechar negócios) e visitantes. Foram mais de 12.800 reuniões de negócios agendadas, com uma estimativa de potencial de negócios gerados em US$ 872 milhões.

“É uma feira bem grande, onde já conseguimos fazer negócios e realizar reuniões importantes. Esperamos trazer muitos resultados positivos ao Estado”, disse Márcia Catão, expositora da Entre Turismo Travel Agency. “Já participamos com o Viaje Paraná em outras oportunidades, e em todas as participações fechamos negócios. O exemplo mais recente foi na WTM Latin América, que conseguimos uma parceria para um evento clínico, onde recebemos, em Curitiba, mais de 300 médicos vindos da Europa”, complementou.

“Estar aqui mostra a força do Estado no mercado M.I.C.E., do qual muitos municípios paranaenses tem potencial. Estamos com agenda cheia, conversando com muitos organizadores e empresários interessados em levar eventos ao Paraná. Essa é uma demanda forte de mercado, que o Viaje Paraná conseguiu proporcionar”, disse Gislaine Queiroz, expositora e presidente do Curitiba Convention.

SEGMENTO MICE– O turismo de negócios e eventos é conhecido no mundo pela sigla internacional M.I.C.E (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). De forma geral, dentro do termo “meetings” estão os eventos corporativos e convenções de empresas; em “incentives”, estão as viagens oferecidas por empresas aos funcionários a título de prêmio, estímulo e incentivo a equipes internas, podendo também ser usadas com fornecedores, distribuidores e clientes. Já em “conferences” estão os congressos e seminários; por fim, em “exhibitions” estão feiras e shows.

Para se ter uma ideia da importância do segmento para a economia, o hub setorial de eventos é responsável por 3,8% do PIB brasileiro, além de gerar mais de 3,2 milhões de empregos diretos no País, de acordo com dados da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape). Para além do impacto econômico, grandes eventos, como feiras técnicas e espetáculos musicais, também fomentam a cultura e a inovação.

No Paraná, destaque nacional em setores como o agronegócio e o turismo, não é diferente. Pelos quatro cantos do Estado, da Capital ao Interior, os eventos são importantes canais para a troca de informações, para o fechamento de negócios e a atração de novos investimentos e de visitantes de outros estados e países.

Curitiba tem se firmado também como uma das poucas cidades do Brasil a ter um robusto calendário de shows internacionais – apenas em 2023 e 2024 foram mais de 40 — incluindo estrelas como Paul McCartney, Red Hot Chilli Pepers, Roger Waters, Imagine Dragons, Coldplay, Foo Fighters, Gorillaz, Wet Leg, Post Malone, dentre outros.

Já pelo Interior do Paraná, o destaque são os grandes eventos e feiras do agronegócio. Apenas o Show Rural em Cascavel, por exemplo, recebeu 300 mil visitantes e gerou negócios na casa dos R$ 6 bilhões em negócios este ano.