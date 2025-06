Do plantio direto ao manual agropecuário: editora do IDR celebra 50 anos com 600 obras

Em meio século de atividades, a editora do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) está consolidada como um importante polo de produção e disseminação de conteúdo técnico-científico dirigido ao desenvolvimento rural sustentável. Desde sua criação, já publicou mais de 600 títulos, uma média de 12 por ano, entre livros, manuais, boletins técnicos, folhetos e materiais de apoio a eventos e ações de assistência técnica e extensão rural.

“É uma trajetória que nos orgulha, marcada pelo compromisso com a produção e a disseminação de conhecimento qualificado com foco na inovação e no fortalecimento da agricultura paranaense”, destaca Vania Moda Cirino, diretora de Pesquisa e Inovação e, também, coordenadora do Conselho Editorial do IDR-Paraná.

Ao longo dessas cinco décadas, a editora desempenhou papel estratégico na difusão do conhecimento, algumas publicações se tornaram marcos do avanço técnico na agropecuária. É o caso do “Manual agropecuário para o Paraná”, lançado em 1976, apenas dois anos após o início das atividades do antigo Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), hoje incorporado ao IDR-Paraná.

Foi neste período em que os pesquisadores se lançaram à tarefa inicial de reunir e sistematizar o conhecimento disponível sobre lavouras, pecuária, solos e clima do Estado. Esse trabalho de compilação foi complementado com outras duas edições, lançadas em 1978 e 1980.

O livro “Plantio Direto no Estado do Paraná”, de 1981, é considerado o primeiro no Brasil a sistematizar conceitos e recomendações desse sistema que revolucionou a agricultura brasileira a partir do Paraná. Até então conceitos e recomendações eram dispersos em periódicos científicos e boletins que tratavam de práticas específicas, como mecanização ou uso de plantas de cobertura.

No campo da fitossanidade, a circular técnica “Cancro cítrico: prevenção e controle no Paraná”, lançada em setembro de 1990, sistematizava um conjunto de estratégias para a prevenção e controle da doença que viabilizaram o desenvolvimento de uma cadeia produtiva robusta e sustentável no Estado. A partir desse trabalho o Paraná se tornou um dos principais produtores de frutas cítricas do Brasil.

Há outros expressivos exemplos de publicações inovadoras na área de cafeicultura, feijão, agroecologia, fruticultura, cereais de inverno, manejo do solo, economia e sociologia rural, pecuária de corte e de leite, dentre muitos outros.

Em 2008, por exemplo, o livro “Viticultura tropical: o sistema de produção do Paraná” veio suprir uma lacuna em um estado que já se destacava por obter duas safras de uvas de mesa ao ano, mas que até então não dispunha de um compêndio técnico à disposição de produtores e profissionais envolvidos com extensão rural e assistência técnica no segmento.

OUTROS IDIOMAS E DESAFIOS– Vários títulos lançados pela editora do IDR-Paraná foram traduzidos para outros idiomas e fizeram trajetória internacional. É o caso, por exemplo, do livro “No-till agriculture in southern Brazil”, editado em parceria com a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).

“Cada obra materializa o esforço institucional de prestar contas à sociedade, mostrando os resultados da pesquisa em busca de informações novas ou ampliação daquilo que já se sabe em um campo do conhecimento”, enfatiza o editor-chefe do IDR-Paraná, Álisson Neri. “A editora é um elo entre a ciência e o campo, traduzindo resultados de pesquisa em informações para os produtores, orientando e inspirando práticas agronômicas mais rentáveis e sustentáveis. Esse é o verdadeiro sentido da nossa missão”.

Comemorando a efeméride, mas lançando um olhar para o futuro, a editora do IDR-Paraná se prepara para os novos desafios impostos pela era digital. “Estamos investindo na ampliação do acesso aos nossos conteúdos em formato eletrônico, sem abandonar a tradição do livro impresso, que ainda é muito valorizado pelo público”, afirma o editor-chefe.