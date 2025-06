Maior evento de tecnologia e inovação para o agro do Sul do Brasil contará com palestrantes da Epagri

A Epagri estará presente no Tec Agro 2025 . O evento, considerado um dos mais importantes do Sul do Brasil, será realizado nos dias 10 e 11 de junho no Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves (Efapi), em Chapecó.

O Tec Agro oferece soluções inovadoras e tecnológicas para o agronegócio, reunindo profissionais de diversas áreas, como zootecnia, administração, agronomia e tecnologia. Os visitantes podem explorar exposições de maquinários, softwares e biotecnologia, além de participar de palestras e workshops.

Pela primeira vez, o evento terá uma área dedicada à agricultura sustentável , onde serão apresentadas e discutidas práticas que respeitam o meio ambiente. Os destaques são os bioinsumos, biofertilizantes, tecnologias para controle biológico de pragas, energia renovável, e gestão de resíduos agrícolas.

O Tec Agro é realizado pela Unochapecó, 2W Eventos e Pollen em co-realização com Sebrae, SESCOOP/SC e OCESC. O evento conta com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, Embrapa, Fetaesc e Epagri, além do patrocínio do Governo Federal, Aurora Coop e BRDE, com a colaboração estratégica do Sistema OCB.

A Epagri estará presente no Tec Agro 2025, em sete palestras que abordam temas diversos, como sucessão familiar, protagonismo feminino no meio rural, manejo integrado de doenças no trigo, controle biológico na produção de alimentos, plantas de cobertura e muito mais. As palestras acontecem simultaneamente em dois espaços, Principal e Inovação. Confira os temas, dias e horários e venha prestigiar as apresentações de nossos extensionistas e pesquisadores.

10 de junho – Principal

9h Tecnologia e inovação na sucessão: o futuro das propriedades rurais

Palestrante: Maykol Ouriques (engenheiro-agrônomo, Epagri)

09:40h Longevidade do negócio familiar e a preservação do legado na agricultura

Palestrantes: Cianarita Caron Figueiró (extensionista social, Epagri) e Guilherme Matos (advogado e presidente da OAB Subseção de Chapecó)

11h Mulheres na sucessão familiar: desafios e oportunidades

Palestrante: Dulcinéia Cenci (extensionista social, Epagri)

15:30h Plantas de cobertura para manejo sustentável do solo

Palestrante: Leandro do Prado Wildner (engenheiro-agrônomo, Epagri)

15:45h Uso de dejetos líquidos de suínos no ambiente e resposta das plantas

Palestrante: Ivan Tadeu Baldissera (engenheiro-agrônomo, Epagri)

16h Multifuncionalidades do controle biológico em sistemas de produção de alimentos

Palestrante: Leandro do Prado Ribeiro (engenheiro-agrônomo, Epagri)

16:15 Manejo integrado das doenças do trigo

Palestrante: João Américo Wordell Filho (engenheiro-agrônomo, Epagri)

10 de junho – Inovação

9h Plantas de cobertura para manejo sustentável do solo

Palestrante: Leandro do Prado Wildner (engenheiro-agrônomo, Epagri)

9:30h Uso de dejetos líquidos de suínos no ambiente e resposta das plantas

Palestrante: Ivan Tadeu Baldissera (engenheiro-agrônomo, Epagri)

10h Multifuncionalidades do controle biológico em sistemas de produção de alimentos

Palestrante: Leandro do Prado Ribeiro (engenheiro-agrônomo, Epagri)

10h30 Manejo integrado das doenças do trigo

Palestrante: João Américo Wordell Filho (engenheiro-agrônomo, Epagri)

Acesse a programação completa do Tec Agro e faça sua inscrição .

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc