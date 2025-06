Paraná recebe encontro nacional para debater incentivo ao turismo rural no Brasil

Promover e fortalecer o turismo rural no Brasil por meio da capacitação e desenvolvimento dos técnicos da extensão rural. Com este objetivo, o Paraná recebe, a partir desta terça-feira (10), o 1º Encontro Nacional de Técnicos em Turismo Rural da Extensão Rural Oficial, no campo do bairro Rebouças da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A abertura do evento aconteceu em Curitiba, com a presença do vice-governador Darci Piana e do secretário da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes.

Com o tema “Fortalecendo o turismo rural através da extensão e inovação” o encontro é organizado pela Asbraer (Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária), em parceria com o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), Emater de Minas Gerais, Emater do Rio Grande do Sul e Epagri Santa Catarina.

“O turismo rural precisa ser cuidado com atenção especial. Existem locais maravilhosos no Paraná que, ao receberem apoio para estruturar suas propriedades, impulsionam o desenvolvimento de toda a região ao redor, dos serviços de alimentação à infraestrutura. O Estado já compreendeu que o turismo é parte essencial do processo econômico, porque movimenta recursos, gera emprego e qualidade de vida no interior”, afirmou o vice-governador Darci Piana.

Mais do que uma alternativa de lazer, a atividade turística no campo se tornou uma fonte importante de renda para muitas propriedades rurais. O evento visa explorar estas opções, para fortalecer e qualificar as ações de assistência técnica aos produtores rurais que enxergarem no turismo uma possibilidade de renda.

“O papel do turismo é agregar valor à produção rural através de serviços. Além disso, o turismo rural é essencial para a sucessão familiar no campo, porque gera renda e ajuda a manter no campo as gerações futuras de produtores rurais”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes.

A programação do encontro, que segue até quinta-feira (12), conta ainda com diversas palestras sobre o tema, troca de experiências, visitação a pontos turísticos de Curitiba e Região Metropolitana e Experiências Gastronômicas do Paraná.

TURISMO RURAL– Através do programa Turismo Rural, o IDR-Paraná tem incentivado que produtores da agricultura familiar abram suas portas para os turistas. São 56 técnicos envolvidos com a atividade que realizam mais de 5 mil atendimentos por ano. O programa possui 500 agricultores assistidos em 76 municípios do Paraná.

“O IDR tem feito sua parte preparando adequadamente as propriedades para estas atividades. Temos propriedades devidamente cadastradas, conhecidas e capacitadas, com visão empreendedora para a exploração deste potencial”, afirmou o diretor-presidente em exercício do IDR-Paraná, Diniz Dias de Oliveira.

Entre as principais ações do programa estão assistência técnica em agroturismo, organização de rotas e roteiros de agroturismo, caminhadas na natureza, eventos gastronômicos e ações promocionais dos produtos do Paraná.

O instituto ainda está desenvolvendo sete rotas de agroturismo, que atendem cerca de 120 agricultores. Três delas já foram inauguradas: a Rota do Queijo Paranaense com 31 produtores participantes; a Rota das Lavandas com 12 propriedades e Caminhos do Café das Mulheres com 10 agricultoras. E mais quatro em fase de cadastro e preparação do material: Rota da Erva Paraná; Rota Uva & Vinho Paraná; Rota dos Orgânicos e a Rota do Turismo Técnico Científico.

CAMINHADAS DA NATUREZA– Outro destaque do programa são as Caminhadas na Natureza, que levaram 48 mil pessoas a praticarem turismo rural em 2024. A ideia da iniciativa é que os participantes aliem exercício físico com a contemplação das belezas naturais do Paraná.

A atividade gerou uma renda média de R$ 1.431,00 por família integrante do programa. No entanto, algumas regionais, como a de Paranavaí (Noroeste), conseguiram superar os R$ 3,6 mil. Logo depois vem Cianorte (Noroeste), com R$ 2,9 mil, e Londrina (Norte), com R$ 2,8 mil

As caminhadas existem desde 2007 como uma política pública da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e conta com 145 circuitos previstos para 2025 em diferentes regiões do estado.

PRESENÇAS– Também participaram do evento o secretário de Estado da Administração e da Previdência, Luizão Goulart; a superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Paraná, Leila Klenk; o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, Alexandre Leal dos Santos; o presidente da Emater-MG, Otávio Maia; a coordenadora de Turismo Rural da Emater-RS, Natália Salvate; a gerente da Epagri-SC, Telma Koene; e demais autoridades.