Hotel de Foz do Iguaçu é apontado como o melhor do Brasil em lista internacional

A hotelaria paranaense é destaque em uma lista internacional, que reconheceu e elencou os mil melhores hotéis e meios de hospedagem do mundo neste ano. Na publicação “Top 1000 Hotels 2025”, do guia La Liste, originário da França, aparecem oito representantes brasileiros no ranking, sendo o mais bem avaliado entre as opções nacionais o “Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel”, localizado em Foz do Iguaçu, na região Oeste.

Situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com uma arquitetura histórica e única, o Hotel das Cataratas oferece aos hóspedes uma experiência única, com vista às Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita em 2024 como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma TripAdvisor.

Com avaliação de 97.50 – de uma escala de 100.00 – o meio de hospedagem paranaense ficou à frente de outros hotéis de luxo brasileiros, como os famosos Copacabana Palace (RJ), Hotel Fasano Boa Vista (SP), Palácio Tangará (SP) e o Caimán Pantanal (MS). Desde 2015, o La Liste elenca os melhores restaurantes do mundo. O primeiro ranking de hotéis feito pela empresa foi em 2023.

A classificação tem como base centenas de guias e milhões de avaliações de clientes, especialistas e publicações do ramo. Por meio de um sistema de algoritmo próprio, foram agregados e analisados dados de mais de 400 fontes internacionais, elencando as médias e pontuações mais altas.

“No acumulado deste ano, já tivemos a boa notícia de que o Paraná teve aumento de 27,5% nas atividades registradas no Cadastur, sendo que apenas os meios de hospedagem registraram alta de 14,8%, ou seja, mais hotéis estão surgindo aqui", afirma Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo. "Isso só comprova o compromisso que o Estado e o governador Ratinho Junior têm com o setor, que segue em constante crescimento e reconhecimento internacional”.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor no Estado, falou sobre a importância de o ranking dar visibilidade ao setor hoteleiro do Estado. “Os rankings são sinais positivos ao mercado e às operadoras, porque ninguém aposta no duvidoso, mas naquilo que sabe da qualidade. Quem conduz o turismo é a iniciativa privada, então cada reconhecimento desses é um incentivo a outros profissionais e empresas, para que apostem no nosso turismo” diz.

Para serem reconhecidos na listagem, os hotéis devem atender a requisitos excepcionais e ter um compromisso rigoroso com a excelência em todas as áreas. Segundo o secretário Paranhos, a conquista do primeiro lugar, entre os brasileiros, pelo Hotel das Cataratas, reafirma a posição de Foz do Iguaçu e do Paraná como um destino preparado para a recepção de visitantes, com opções econômicas e de luxo.

SUSTENTABILIDADE– Karla Sottomaior, vice-presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA-PR), comenta que a boa colocação na listagem é um prêmio a todo o setor e a rede hoteleira paranaense. “Esse é um hotel muito importante para o Estado e para o setor de meios de hospedagem, porque está comprometido com a sustentabilidade, com projetos de preservação ambiental”, explica.

"Ele é pioneiro em certificações da América Latina, como o ISO 14.001, uma norma internacional de sistemas de gestão ambiental. O hotel impacta a economia local, o faturamento do turismo, a geração de empregos qualificados e a captação de turistas, valorizando a imagem do Paraná", complementa.

Renata Portes, gerente geral do Hotel das Cataratas, afirma que o prêmio consagra o empreendimento. “Me sinto muito honrada e privilegiada por trabalhar em um dos lugares mais belos do mundo e, principalmente, por fazer parte de uma equipe tão dedicada e compromissada a entregar o melhor para os nossos hóspedes e visitantes. O reconhecimento pelo La Liste é um presente para toda a equipe e seguiremos juntos trabalhando para proporcionar ainda mais experiências memoráveis por aqui”, afirma.