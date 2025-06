Rafael Fonteles anuncia novos concursos para oxigenar o serviço público do Piauí

Durante a cerimônia de posse dos 41 novos analistas governamentais e previdenciários, realizada nesta segunda-feira (9), no Palácio de Karnak, o governador Rafael Fonteles anunciou que novos concursos públicos serão realizados em breve para fortalecer o funcionamento da máquina pública e melhorar o atendimento à população.

Entre as áreas citadas pelo governador estão a Polícia Civil, Polícia Militar, o magistério da Secretaria de Educação, diversos cargos da Secretaria da Saúde — incluindo médicos —, além da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. “Serão muitos concursos para fortalecer, renovar e oxigenar o serviço público do Piauí”, declarou o governador.

Foto: Reprodução/Secom Piauí Foto: Gabriel Paulino

A valorização do serviço público e de seus servidores é uma ação contínua do governo, inclusive em termos salariais. A remuneração inicial dos cargos empossados nesta segunda-feira é de R$ 11.549,35.

O secretário da Administração, Samuel Nascimento, complementou dizendo que a qualidade do serviço público depende principalmente das pessoas. “É importante destacar que quem se dedica todos os dias para garantir a qualidade da saúde, da educação e da segurança são os nossos servidores públicos. São eles que fazem a diferença”, concluiu.