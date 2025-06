AVISO DE PAUTA: Epagri promove o 16º Senafrut em São Joaquim, de 10 a 12 de junho

Entre os destaques do evento estão os debates sobre o futuro da produção de maçã (Foto: Aires Mariga/Epagri)

A 16ª edição doSeminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado (Senafrut) acontece de10 a 12 de junho de 2025,no Parque Nacional da Maçã e do Vinho, em São Joaquim (SC).O evento é promovido pela Epagri e parceiros, reunindo produtores, pesquisadores, técnicos, estudantes e representantes do setor público e privado de todo o Brasil e do exterior.

Consolidado como o principal fórum técnico-científico do setor no país, o Senafrut tem como objetivo promover a atualização técnica, a troca de experiências e a articulação entre ciência, mercado e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da fruticultura de clima temperado.

A programação inclui palestras técnicas, painéis com especialistas nacionais e internacionais, oficinas práticas, rodadas de negócios e exposição de tecnologias.Entre os destaques estão os debates sobre o futuro da produção de maçã, os desafios do clima, alternativas de cultivo como goiaba-serrana e morango, e a modernização dos pomares com foco em manejo, inovação e sustentabilidade. O evento também contará com a presença de nomes como Walter Guerra (Itália), Alberto Ramos Luz (Irlanda) e Maximiliano Dini Viñoly (Uruguai), além de pesquisadores brasileiros de referência.

Saiba mais sobre o evento aqui .

Serviço:

O quê:16º Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado

Quando:10 a 12 de junho de 2025

Onde:Parque Nacional da Maçã e do Vinho – Rua, Urubici, São Joaquim (SC)

Mais informações e entrevistas:Felipe Ferreira Pinto, gerente da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim e coordenador do evento, fone: (49) 3233-8415Informações para a imprensa:Isabela Schwengber, assessora de imprensa/Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596