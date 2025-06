Estado apresenta atrativos a mais 450 agentes de viagens em eventos da Azul e CVC

O Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo no Estado – realizou mais duas capacitações de agentes de viagens, empresários e profissionais do setor. O órgão participou dos eventos da Azul Linhas Aéreas e da CVC Viagens, em Foz do Iguaçu, na região Oeste. Juntos, os encontros reuniram cerca de 450 pessoas das equipes de vendas das empresas.

A programação “Agente Ta On”, da Azul, teve início na sexta-feira (6) e segue com programação até esta terça-feira (10). O Viaje Paraná promoveu uma capacitação dos agentes no sábado, apresentando os potenciais estaduais a 300 profissionais. Ao longo do evento os agentes também tiveram a oportunidade visitar atrativos como o Marco das Três Fronteiras, Wonder Park e demais pontos turísticos.

Já o “Amigo Agente CVC” aconteceu na quinta-feira (5), com cerimônia de abertura, palestras e visitação in loco ao Show de Luzes da Itaipu Binacional, uma das maiores usinas hidrelétricas do Mundo e líder global na geração de energia limpa e renovável. Durante o evento, em um dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, 150 profissionais da empresa e associados foram capacitados.

“Quando falamos com esses agentes de viagens, mostramos a eles que há potencial e que vale a pena investir no turismo do Paraná. Essa aproximação com os profissionais tem sido positiva, com o Estado aparecendo em plataformas que vendem destinos de todo o mundo, sendo comercializado em dólar, euro e diversas outras moedas estrangeiras. É gratificante acompanhar o resultado desse trabalho”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

O presidente também destacou os bons números do Paraná na atração e recepção de viajantes vindos de outros países, no acumulado deste ano, de janeiro a abril, o Estado recebeu mais de 531 mil turistas internacionais, ultrapassando em quatro meses a metade de todo o ano de 2024, que foi superior a 912 mil. Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

10 CONVENÇÕES– O Paraná deve receber mais de 5,3 mil agentes do setor em um total de 10 convenções (cinco delas já realizadas). Somando as grandes convenções com as capacitações em outros eventos ao redor do Brasil, o Estado atinge a marca de mais de 14 mil agentes de viagens, empresários e profissionais do turismo já capacitados pelo Viaje Paraná desde janeiro de 2024.

MISSÃO INTERNACIONAL– Nesta semana, o Viaje Paraná também vai marcar presença na Fiexpo Latin America, grande feira do setor de viagens e negócios, entre os dias 9 a 12 de junho na Costa Rica. Para a ocasião, o órgão terá um estande com expositores convidados, que poderão mostrar seus atrativos e serviços paranaenses ao trade turístico internacional.

O evento acontece no Centro de Convenciones da Costa Rica, e a edição do ano passado contou com aproximadamente 700 expositores, além de 1.100 hosted buyers (profissionais convidados especialmente para encontrar fornecedores e fechar negócios) e visitantes. Foram mais de 12.800 reuniões de negócios agendadas, com uma estimativa de potencial de negócios gerados em US$ 872 milhões.