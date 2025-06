Estado destaca iniciativas inovadoras no Agro em feira de Campo Mourão

O Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) marcou presença na 5ª Feira do Agronegócio, Tecnologia e Inovação – FATI, que aconteceu na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão (AEACM), em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Estado, nesta sexta-feira (06).

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, um dos participantes do fórum “Desafios, Ameaças e Oportunidades ao Agro no Aspecto Político Governamental”, destacou a importância do evento e das iniciativas legais para facilitar inciativas de inovação. “Um evento como esse acaba consolidando o trabalho que muita gente está fazendo, dá visibilidade para todo trabalho de arcabouço legal e acaba trazendo a possibilidade de outros atores acabarem se engajando ao verem que existe essa iniciativa” disse.

Entre os palestrantes do evento, Breno Campos, chefe do Departamento de Florestas Plantadas de Sustentabilidade (Deflops), da Seab, falou da Casa Rural Sustentável estruturada para a elaboração de um programa de construção de casas para pessoas em vulnerabilidade no meio rural, como famílias de baixa renda, indígenas e quilombolas.

O programa tem como objetivo aliar o desenvolvimento social das áreas rurais do Paraná com a redução das emissões de carbono usando processos sustentáveis de construção.

Celso Daniel Seratto, engenheiro agrônomo do IDR-Paraná, foi o palestrante sobre “Utilização de coberturas verdes como estratégia de manejo de nematóides”. Ele explicou sobre o surgimento de nematóides, a partir das alterações no regime de chuva pelo Estado. Também falou sobre os problemas causados pela compactação de solo.

EVENTO- A Fati é uma feira organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Sistema Faep, Prefeitura de Campo Mourão, Secretaria Municipal de Inovação de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), Sistema Regional de Inovação - Centro Ocidental Paranaense, Associação de Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão e Agroi9 Incubadora.

O evento contou com vasta programação envolvendo palestras e exposições de produtos voltados ao agronegócio, além de uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, em que deputados estaduais receberam demandas do município de Campo Mourão e cidades vizinhas.

FESTA DO CARNEIRO NO BURACO- O evento também foi palco do lançamento oficial da 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco, que acontecerá de 10 a 13 de julho no Parque de Exposição Getúlio Ferrari, em Campo Mourão.

O evento é organizado pelo município e o ponto alto dos festejos é o domingo da festa, quando é servido o prato típico da cidade. Nesse dia, a cidade recebe turistas de todo o Brasil e do Exterior. Cerca de 140 tachos do carneiro no buraco são servidos para 9 mil pessoas e parte da renda arrecadada é destinada para manutenção de entidades sociais da cidade.