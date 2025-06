Com apoio do Estado, Museu Oscar Niemeyer recebe 4º Festival do Vinho Paranaense

O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, recebe neste sábado e domingo (07 e 08) a 4ª edição do Festival do Vinho Paranaense, ação que destaca a excelência da produção do Paraná. O evento é organizado pela Associação dos Vitivinicultores do Paraná (Vinopar) e conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo paranaense.

Durante dois dias, o Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer, um dos grandes atrativos turísticos da Capital, vai reunir o trabalho de 13 vinícolas com degustação de mais de 80 rótulos entre vinhos, espumantes e sucos de alta qualidade produzidos no Paraná. Também haverá lançamentos e rótulos premiados em concursos no Brasil e no Exterior.

“Um evento como este fortalece o turismo gastronômico, destacando o nosso Estado como um destino de enoturismo no cenário nacional”, destaca o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes. “A programação também inclui palestras e workshops com especialistas do setor sobre vitivinicultura e enogastronomia regional, deixando o evento também atraente para os profissionais que trabalham com o turismo”, afirma.

O Festival contará também com estandes de gastronomia regional paranaense. Para esta edição, fazem parte do cardápio queijos da Baobá, Cornelia e Baptista; carne de onça do Cartola Bar; polenta com ossobuco e sagu da Fardo; Pizza Gioia; ostras e barreado da Caiçara e Flavor tortas.

VINÍCOLAS CONFIRMADAS– Entre as vinícolas paranaenses presentes no Festival estão a Araucária, Bertoletti, Betiatto, Costantini, Cooperante, Di Turra, Durigan, Família Fardo, Franco Italiano, Legado, RH, Vô Vito e Zanlorenzi.

O festival acontece das 12h às 20h no sábado e das 12h às 18h no domingo. A entrada é gratuita, mas para participar da degustação dos vinhos é necessário adquirir a taça de cristal personalizada do evento ao custo de R$ 40 (primeiro lote). A taça dá direito a uma dose de boas-vindas e as demais doses serão comercializadas a partir de R$ 7.