Governo do Piauí empossa novos analistas governamentais e previdenciários nesta segunda (09)

O Governo do Piauí realiza, nesta segunda-feira (9), às 9h30, no Palácio de Karnak, a solenidade de posse dos aprovados nomeados no concurso público para os cargos de Analista Governamental e Analista Previdenciário. A cerimônia oficializa a entrada de 41 novos servidores no quadro técnico do Estado, marcando um importante reforço na estrutura da administração pública. O governador Rafael Fonteles participa da cerimônia de posse.

Dos empossados, 33 ocuparão o cargo de Analista Governamental, sendo 17 lotados na Secretaria da Administração (Sead) e 16 na Secretaria do Planejamento (Seplan), além de oito analistas previdenciários que irão atuar na Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev).

O concurso público foi organizado pela Sead e contou com diversas etapas, incluindo provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos e curso de formação. A remuneração inicial dos cargos é de R$ 11.549,35, o que reflete o nível de qualificação exigido e o compromisso do Estado com a valorização do serviço público.

Para o secretário da Administração, Samuel Nascimento, a posse representa não apenas a renovação do quadro funcional, mas também um passo estratégico na modernização da gestão pública estadual. “Esses profissionais chegam para somar esforços na construção de um estado mais eficiente, inovador e transparente. A entrada de novos analistas representa um salto de qualidade na capacidade de planejamento, gestão e formulação de políticas públicas”, afirmou o gestor.